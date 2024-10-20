إيلاف من لندن: قال رئيس جهاز الاستخبارات البريطاني الخارجي السابق (إم آي 6) جون ساورز إن إيران تريد الهدوء قبل التغيير المحتمل في القيادة العليا، كما قال إن وفاة زعيم حماس يحيى السنوار لا تغير الوضع في غزة.

وقال السير جون ساورز إن إيران تمر بلحظة حساسة فيما يتعلق بقيادتها. وفي حديثه إلى السير تريفور فيليبس في قناة (سكاي نيوز) إن إيران "حاولت عمومًا الابتعاد عن اندلاع حريق أوسع نطاقًا"، وفضلت بدلاً من ذلك وكلاءها (مثل حماس أو حزب الله) لمواجهة إسرائيل.

وقال إن أحد أسباب ذلك هو أن التغيير المحتمل في السلطة يلوح في الأفق.

لحظة حساسة

وأضاف: "هناك لحظة حساسة قادمة في إيران - المرشد الأعلى آية الله خامنئي في السلطة منذ عام 1991... إنه مسن، ويعاني من سرطان البروستاتا".

وتم علاج السيد خامنئي، 84 عامًا، من سرطان البروستاتا في عام 2014، لكن مواقع وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية أصرت العام الماضي على أنه يتمتع "بصحة ممتازة".

ونتيجة لذلك، فإن إيران "تضطر إلى الاستعداد للانتقال"، ولا يعرف كبار المسؤولين "على وجه التحديد ما هي الإجابة على معضلة الانتقال هذه".

وقال السير جون: "إنهم لا يعرفون من سيبرز كزعيم أعلى جديد، أو ما قد يكون التوازن بين العناصر العسكرية والدينية داخل النظام".

وأضاف أنه مع اقتراب هذه العملية "الدقيقة والصعبة"، "فإنك بحاجة إلى جو من الهدوء من حولك".

وفاة السنوار

وعلى صلة، قال السير جون ساورز إن وفاة زعيم حماس يحيى السنوار لا تغير الوضع في غزة.

وقال: "يشعر الإسرائيليون أنهم وضعوا حماس وحزب الله - وإلى حد ما إيران - في موقف دفاعي ويريدون الضغط على ميزتهم".

وأشار إلى شخصيات متشددة في ائتلاف بنيامين نتنياهو، الذين دعوا على الفور قوات جيش الدفاع الإسرائيلي إلى "الاستمرار في الضغط إلى الأمام" في أعقاب وفاة السنوار.

ولكن السير جون شعر بالتشجيع لأن نتنياهو سلط الضوء على وضع الرهائن الذين ما زالوا في غزة، مشيراً إلى أن استعادتهم "هدف سياسي كبير بالنسبة له".

ومع ذلك، قال السير جون إنه "سيكون من الصعب للغاية عليه في إطار نظامه السياسي الحالي أن يقدم تنازلات لحماس لم يكن مستعداً لتقديمها من قبل".

لن يكون معتدلا

وأشار إلى أن حماس ستسعى الآن إلى تعيين زعيم جديد. وقال: "لا أعتقد أنه من المرجح أن تظهر قيادة أكثر اعتدالاً [أو] تنازلاً".

وبالتحول إلى ما يعتقد أنه سيكون رد إسرائيل على إيران بسبب وابل الصواريخ الهائل الذي أطلقته في بداية الشهر، اقترح أن الدعوات الأميركية إلى اتخاذ إجراء معتدل قد تُسمع في إسرائيل.

وقال: "أعتقد أننا سنرى شكلاً من أشكال الهجوم السيبراني ضد المنشآت النووية [الإيرانية]، وربما يقترن ذلك بضربات صاروخية ضد منشآت عسكرية، ولكن مع ترك ضربة كبرى ضد منشآت نووية أو نفطية".