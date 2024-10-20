إيلاف من القدس: هل حقاً تم تصوير زوجة السنوار وهي تحمل حقيبة بيركين (هيرميس) بقيمة 32 ألف دولار؟ هناك فعلياً ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حقيبة بيركين المزعومة في لقطات نشرها جيش الدفاع الإسرائيلي لزعيم حماس وهو يفر إلى نفق.

الحقيبة التي حملتها زوجة زعيم حماس السابق يحيى السنوار في مقطع فيديو نُشر مؤخرًا للعائلة كانت عبارة عن حقيبة بيركين بقيمة 32 ألف دولار، وفقًا للمتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي باللغة العربية، المقدم أفيخاي أدرعي، مساء السبت.

"بينما لا يملك سكان غزة المال لشراء الطعام، نرى أمثلة كثيرة على حب يحيى السنوار وزوجته للمال بشكل خاص".. هذا ما نشره المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، على موقع تويتر، مرفقًا معه لقطة شاشة تظهر زوجته وهي تحمل ما يبدو أنه حقيبة بيركين.

"هل دخلت زوجة السنوار إلى النفق معه في 6 تشرين الأول (أكتوبر) وهي تحمل حقيبة بيركين تقدر قيمتها بنحو 32 ألف دولار؟!" كتب أدرعي.

وينظر البعض إلى هذه الأخبار باعتبارها دعاية اسرائيلية هدفها تحطيم صورة السنوار وغيره في أذهان العرب، مما يجعلها لا تتسم بأي مصداقية، وبالطبع لا يمكن التأكد من صحة ودقة الرواية الإسرائيلية، كما لا يمكن نفيها كلياً.

وفي وقت سابق من يوم السبت، كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأدميرال دانيال هاغاري، عن لقطات مصورة لزعيم حماس السابق يحيى السنوار، بتاريخ 6 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، تظهر السنوار وعائلته وهم يفرون في نفق قبل ساعات فقط من مذبحة 7 تشرين الأول (أكتوبر) على حد قول صحيفة "جيروزاليم بوست".

"لساعات طويلة، يتنقلون ذهابًا وإيابًا، لتخزين الطعام والتلفزيون والمنتجات الأخرى للإقامة الطويلة. لم يكن يهتم سوى ببقائه الشخصي"، كما قال هاغاري.

وتظهر زوجة السنوار في اللقطات وهي تحمل الحقيبة، التي يُعتقد أنها من نوع هيرميس بيركين 25، والتي تبلغ قيمتها عشرات الآلاف من الدولارات.

وقبل القضاء عليه، قدرت ثروة السنوار بنحو ثلاثة مليارات دولار.

"لم أكن أعلم أن الأشخاص في السجون المفتوحة يستخدمون حقائب بيركين"، رد أحد المستخدمين على منشور أدرعي.

"حقيبة بيركين لزوجة السنوار كانت في العام الماضي. إنها جريمة حرب بكل معنى الكلمة"، هذا مازح أحد المستخدمين.

