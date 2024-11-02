إيلاف من تل ابيب: قال مسؤولان لوكالة "أسوشيتد برس" إن الميليشيات المدعومة من إيران تطلق مسيرات هجومية في اتجاه واحد ضد إسرائيل من داخل العراق، والتي اضطرت القوات الأميركية وقوات الشركاء إلى اعتراضها.

وقال مسؤول دفاع أميركي ومسؤول أمني إقليمي إن المسيرات تمثل مشكلة منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، وليست انتقاما من إيران على الضربات الإسرائيلية الأسبوع الماضي.

لكن هجمات المسيرات تزايدت في الأسابيع الأخيرة، وقال المسؤول الأمني الإقليمي إنه كان هناك 5 هجمات يوميا في المتوسط من داخل العراق ضد إسرائيل من جماعات مسلحة متحالفة مع إيران، وخلال الأسبوع الماضي، تم إطلاق ثماني طائرات بدون طيار في فترة 24 ساعة.

وقال المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن القوات الأميركية وقوات الشركاء كانوا يعترضون المسيرات الهجومية.

وقال المسؤول الأمني الإقليمي إن الهجمات المستمرة زادت من إمكانية قيام إسرائيل بالرد بشكل مباشر على تلك الهجمات.



