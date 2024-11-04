إيلاف من طهران: أعلنت وكالة ميزان، التابعة للسلطة القضائية في إيران، تنفيذ حكم الإعدام بحق الشاب اليهودي، آروين قهرماني، الذي أُدين بتهمة القتل العمد.

ووفقًا لتقرير وكالة ميزان، فقد أكد المدعي العام في كرمانشاه، حميد رضا كريمي، تنفيذ حكم الإعدام فجر الاثنين، 4 تشرين الثاني (نوفمبر).

وأوضح كريمي أن قهرماني، البالغ من العمر 21 عامًا وقت الحادث، ارتكب جريمة القتل في 12 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، بعد خلاف مالي، حيث قتل الضحية بطعنات متعددة بسلاح حاد.

كما أشار المدعي العام إلى أن قهرماني لم ينكر ارتكاب الجريمة منذ اعتقاله، ولم تُسفر جهود محاميه لإقناع عائلة الضحية بالصفح عن نتائج إيجابية.

ويعد إعدام مواطن يهودي بتهمة قتل مسلم في إيران حدثا نادرا، وقد أثار جدلا واسعا، خاصة أن منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، التي تتخذ من النرويج مقرًا لها، كانت قد أكدت سابقًا أن آروين كان يبلغ من العمر 18 عامًا، حين اندلع الخلاف.

ووفقًا لتصريحات سابقة للمنظمة، قال أقارب قهرماني إنه كان في حالة دفاع عن النفس، إذ تعرض لهجوم بسلاح أبيض من قِبل الضحية، وعندما تمكن من السيطرة على السلاح، حاول الدفاع عن نفسه. وبحسب قولهم، فقد حاول آروين مساعدة الضحية بعد إصابته.

وكانت المنظمة الحقوقية قد حذرت، في مايو (أيار) الماضي، من قرب تنفيذ حكم الإعدام بحق قهرماني، بعد نقله إلى زنزانة انفرادية، كما أعلنت لاحقًا رفض المحكمة العليا طلب إعادة النظر في قضيته. وأفادت المنظمة بأن محامي الدفاع عنه لم يقدم دفاعًا كافيًا، ولم يُثر مسألة الدفاع عن النفس.

وقد تزامن إعدام قهرماني مع توتر غير مسبوق بين إيران وإسرائيل، ما أثار ردود فعل كثيرة، ونال موضوع إعدامه اهتماما واسعا في وسائل الإعلام والمجتمع الإسرائيلي، خلال العامين الماضيين.

