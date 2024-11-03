إيلاف من طهران: اعتقلت قوات الأمن في طهران شابة إيرانية بعد أن خلعت ملابسها احتجاجا على تعرضها للاعتداء بسبب ارتدائها الحجاب بشكل غير صحيح، ومخالف لقوانين الاحتشام الصارمة في طهران ، وفقا لتقارير إعلامية دولية ولقطات من يوم السبت.

وتعرضت الشابة لاعتداء من قبل قوات الأمن في جامعة آزاد الإسلامية في طهران، بحسب قناة إيران الدولية، وأكد مسؤول جامعي في وقت لاحق اعتقالها.

وكتب أمير محجوب، المدير العام للعلاقات العامة في جامعة آزاد الإسلامية، على موقع تويتر: "في أعقاب فعل غير لائق من قبل طالبة في فرع العلوم والبحوث بالجامعة، تدخلت قوات الأمن في الحرم الجامعي وسلمتها إلى سلطات إنفاذ القانون، وما يتعلق بالدوافع والأسباب الكامنة وراء تصرفات الطالبة قيد التحقيق حاليا".

وذكر محجوب في وقت لاحق على قناة X أنه "في مركز الشرطة،... تبين أنها كانت تحت ضغط نفسي شديد وكانت تعاني من اضطراب عقلي".

وذكرت قناة إيران الدولية، نقلا عن مجموعة طلابية إيرانية، أن الطالبة تعرضت لمضايقات من قبل قوات الأمن بسبب عدم ارتدائها الحجاب.

وذكرت التقارير أن قوات الأمن مزقت ملابسها، وأدى ذلك إلى إصابة الطالبة بجروح. وتداولت مجموعات الطلاب تقارير متضاربة حول كيفية إصابتها، حيث زعم البعض أن القوات صدمت رأسها بسيارة أو عمود قريب.

رسائل الدعم تتوالى

علقت صحفية ومؤلفة وناشطة في مجال حقوق المرأة قائلة: "في إيران، لم تتراجع طالبة تعرضت لمضايقات من قبل شرطة الأخلاق في جامعتها بسبب حجابها "غير اللائق". لقد حولت جسدها إلى احتجاج، وخلعت ملابسها الداخلية وسارت في الحرم الجامعي - متحدية نظامًا يتحكم باستمرار في أجساد النساء. إن عملها هو تذكير قوي بكفاح المرأة الإيرانية من أجل الحرية. نعم، نستخدم أجسادنا كأسلحة لمحاربة نظام يقتل النساء لإظهار شعرهن.

مطالب بالافراج الفوري عنها

وكتب قسم إيران في منظمة العفو الدولية: "يتعين على السلطات الإيرانية الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن الطالبة الجامعية التي اعتقلت بعنف في 2 تشرين الثاني (نوفمبر) بعد أن خلعت ملابسها احتجاجاً على التطبيق المسيء للحجاب الإلزامي من قبل مسؤولي الأمن في جامعة آزاد الإسلامية في طهران.

"في انتظار إطلاق سراحها، يتعين على السلطات حمايتها من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة وضمان وصولها إلى أسرتها ومحاميها. وتحتاج مزاعم تعرضها للضرب والعنف الجنسي أثناء اعتقالها إلى تحقيقات مستقلة ونزيهة. ويجب محاسبة المسؤولين عن ذلك".

العنف ضد المرأة في إيران

ولقي قانون الملابس الصارم في طهران إدانة واسعة النطاق، خاصة وأن بعض المتهمين بمخالفة هذه القوانين يموتون أثناء احتجازهم لدى الشرطة - كما كانت الحال مع مهسا أميني.

أميني، الشابة الإيرانية الكردية التي أثارت وفاتها أثناء احتجازها لدى الشرطة احتجاجات عالمية في عام 2022، كانت مقيمة في بلدة صغيرة ولم تتحد قط حكام البلاد الدينيين أو قواعد اللباس الإسلامي، حسب مصادر قريبة من العائلة.

توفيت أميني، من مدينة سقز الكردية في شمال غرب إيران، بعد ثلاثة أيام من اعتقالها في المستشفى بعد دخولها في غيبوبة. وأثار ذلك أول مظاهرة كبيرة للمعارضة في شوارع إيران منذ سحقت السلطات احتجاجات أسعار الوقود في عام 2019 والتي قُتل فيها 1500 شخص.

ونفت السلطات تعرض أميني للضرب، وأصرت في بيان على أن سبب الوفاة هو فشل مفاجئ في القلب، ربما بسبب ظروف صحية سابقة. ومع ذلك، نفت الأسرة بصورة تامة هذا التبرير.

وفي آب (أغسطس)، تعرضت أريزو بدري، البالغة من العمر 31 عاما، لإطلاق نار مما أدى إلى إصابتها بالشلل بعد محاولتها الهروب بسرعة من الشرطة التي حاولت الاستيلاء على سيارتها بسبب قيادتها وشعرها مكشوف.