إيلاف من بيروت: في شوارع المدن الإيرانية، أصبح من الشائع رؤية امرأة تمر دون غطاء رأس إلزامي، أو حجاب، مع اقتراب الذكرى الثانية لوفاة مهسا أميني والاحتجاجات الجماعية التي أثارتها.

لا يوجد مسؤول حكومي أو دراسة تعترف بهذه الظاهرة، التي بدأت مع دخول إيران أشهر الصيف الحارة وانقطاع التيار الكهربائي في نظامها الكهربائي المثقل بالأعباء.

ولكن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن رؤية مقاطع فيديو لأشخاص يصورون شوارع الأحياء أو يتحدثون فقط عن يوم عادي في حياتهم، والنساء والفتيات يسيرن بشعرهن الطويل فوق أكتافهن، خاصة بعد غروب الشمس.

ويأتي هذا التحدي على الرغم من ما وصفه محققو الأمم المتحدة بـ "الإجراءات والسياسات القمعية الموسعة" التي تنتهجها الحكومة الدينية في إيران لمعاقبتهم - على الرغم من عدم وجود حدث محفز حديث مثل وفاة أميني لتحفيز المتظاهرين.

لقد خاض الرئيس الإصلاحي الجديد مسعود بزشكيان حملته الانتخابية على أساس وعد بوقف مضايقات النساء من جانب شرطة الأخلاق.

ولكن السلطة النهائية في البلاد تظل في يد المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي البالغ من العمر 85 عاماً، والذي قال في الماضي "إن الكشف عدم ارتداء الحجاب محرم دينياً وسياسياً".

بالنسبة لبعض النساء المسلمات الملتزمات، فإن غطاء الرأس هو علامة على التقوى أمام الله والحياء أمام الرجال خارج أسرهن. في إيران، كان الحجاب - والعباءة السوداء الشاملة التي ترتديها بعض النساء - رمزًا سياسيًا منذ فترة طويلة أيضًا.

حذرت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في إيران يوم الجمعة من أن "التغييرات المؤسسية ذات المغزى والمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم بموجب القانون الدولي والجرائم ضد الإنسانية لا تزال بعيدة المنال بالنسبة للضحايا والناجين، وخاصة النساء والأطفال".

قصة وفاة مهسا أميني



توفيت أميني (22 عامًا) في 16 سبتمبر 2022 في المستشفى بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق في البلاد بتهمة عدم ارتداء الحجاب كما يحلو للسلطات.

بدأت الاحتجاجات التي أعقبت وفاة أميني أولاً بهتاف "المرأة والحياة والحرية". ومع ذلك، سرعان ما تطورت صرخات المحتجين إلى دعوات مفتوحة للثورة ضد خامنئي.

وأدت حملة أمنية استمرت عدة أشهر إلى مقتل أكثر من 500 شخص واعتقال أكثر من 22 ألف شخص.

اليوم، أصبح المارة في شوارع طهران، سواء في ضواحيها الشمالية الراقية التي يسكنها الأثرياء أو أحياء الطبقة العاملة في جنوب العاصمة، يرون النساء دون حجاب بشكل روتيني.

ويبدأ هذا بشكل خاص عند الغسق، رغم أنه حتى في ضوء النهار في عطلات نهاية الأسبوع، يمكن رؤية النساء دون حجاب في الحدائق الكبرى.

وتتضمن مقاطع الفيديو عبر الإنترنت - على وجه التحديد فئة فرعية من مقاطع الفيديو تُظهر جولات سيرًا على الأقدام في شوارع المدينة لأولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية أو في الخارج ويريدون رؤية الحياة في الأحياء الصاخبة في طهران - نساء بدون حجاب.

شجاعة شبه كاملة

قالت طالبة تبلغ من العمر 25 عاما في جامعة طهران، والتي ذكرت اسمها الأول فقط آزاده خوفًا من الانتقام: "شجاعتي شبه الكاملة في عدم ارتداء الحجاب هي إرث مهسا أميني وعلينا أن نحمي هذا باعتباره إنجازا". "ربما كانت في مثل عمري الحالي إذا لم تمت".

ولكن العصيان لا يزال محفوفاً بالمخاطر. فبعد أشهر من توقف الاحتجاجات، عادت الشرطة الأخلاقية الإيرانية إلى الشوارع.

انتشرت مقاطع فيديو متفرقة لنساء وفتيات صغيرات يتعرضن للضرب على أيدي ضباط منذ ذلك الحين. وفي عام 2023، أصيبت فتاة إيرانية مراهقة في حادث غامض في مترو طهران وهي لا ترتدي الحجاب وتوفيت لاحقًا في المستشفى.

وقال ناشطون إن الشرطة أطلقت النار على امرأة فرت من نقطة تفتيش في محاولة لتجنب حجز سيارتها لعدم ارتدائها الحجاب.

حجز سيارات غير المحجبات



وفي الوقت نفسه، استهدفت الحكومة الشركات الخاصة التي تُرى فيها النساء بدون حجاب. وتبحث كاميرات المراقبة عن النساء غير المحجبات في المركبات للعثور على سياراتهن وحجزها. وقالت الأمم المتحدة إن الحكومة ذهبت إلى حد استخدام طائرات بدون طيار لمراقبة معرض طهران الدولي للكتاب لعام 2024 وجزيرة كيش بحثًا عن النساء غير المحجبات.

يقول حامد زرينجوي، بائع كتب يبلغ من العمر 38 عامًا: "أعتقد أن البيئة السلمية الحالية هي جزء من الوضع بعد تولي بيزيشكيان منصبه. بطريقة ما، يمكن لبيزيشكيان أن يقنع الأشخاص الأقوياء بأن المزيد من القيود لا تجعل النساء بالضرورة أكثر إخلاصا للحجاب".

المدعي العام يحذر من المواجهات

حذر المدعي العام الإيراني محمد موحدي آزاد، الأربعاء، قوات الأمن من البدء في مواجهات جسدية بسبب الحجاب.

وقال موحدي آزاد، بحسب وسائل إعلام إيرانية: "لقد قاضنا المخالفين، وسنفعل ذلك. لا يحق لأحد أن يتصرف بشكل غير لائق حتى لو ارتكب فرد ما جريمة".

ورغم أن الحكومة لا تعالج بشكل مباشر الزيادة في عدد النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب، فهناك علامات أخرى تشير إلى إدراكها لتحول المشهد السياسي.

وفي الوقت نفسه، نشرت صحيفة "هام ميهان" الإصلاحية تقريرا عن استطلاع غير منشور أجري تحت إشراف وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيرانية والذي وجد أن الحجاب أصبح أحد أهم القضايا في البلاد ــ وهو شيء لم تشهده البلاد من قبل.