إيلاف من دبي: أكد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان إن بلاده غير مستعدة لدعم اليوم التالي من الحرب في غزة دون قيام دولة فلسطينية.

وكتب في تغريدة اليوم السبت على منصة إكس "الإمارات غير مستعدة لدعم اليوم التالي من الحرب في غزة دون قيام دولة فلسطينية".

أتى ذلك بعدما تحدثت تقارير إسرائيلية وغربية عديدة خلال الفترة الماضية عما أسمته بـ"اليوم التالي" للحرب في غزة، والتي تتمثل في وضع رؤية عن مستقبل القطاع وحركة حماس فيه.

وكانت سفيرة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة، الأميرة ريما بندر آل سعود، أكدت في وقت سابق أنه "بينما يوجد عنف على الأرض ويستمر القتل، لا يمكننا الحديث عن اليوم التالي أو اليوم الذي يليه، لأنه يتعين علينا حل المشكلة بشكل فوري".

وأضافت السفيرة السعودية خلال جلسة نقاشية في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا مؤخرا، أن "المملكة مدت يدها باستمرار من أجل السلام".

وكانت تقارير إسرائيلية وغربية عديدة تحدثت عما أسمته بـ"اليوم التالي" للحرب في غزة، والتي تتمثل في وضع رؤية عن مستقبل القطاع وحركة حماس فيه.

دولة فلسطينية

يذكر أن البرلمان الإسرائيلي تبنى في يوليو/تموز الماضي، قرارا يرفض "قيام دولة فلسطينية"، قبل بضعة أيام من زيارة يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن.

واعترفت ثلاث دول أوروبية هي إسبانيا وأيرلندا والنرويج بدولة فلسطين في أيار/مايو، تبعتها أرمينيا في حزيران/يونيو، لتنضم إلى غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي اعترفت بدولة فلسطين.