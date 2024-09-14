إيلاف من واشنطن: تسببت معلومات غير دقيقة من المرشح الرئاسي والرئيس السابق دونالد ترمب في إحداث فوضى في مدينة سبرينغفيلد الصغيرة بولاية أوهايو.

وواجهت المدينة التي يبلغ عدد سكانها 59 ألف نسمة خارج كولومبوس سيلاً من التهديدات بالقنابل والاهتمام غير المرغوب فيه منذ كرر ترمب هذا الأسبوع الادعاء بأن المهاجرين هناك يأكلون الحيوانات الأليفة.

وحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، أخلت سبرينغفيلد المدارس وأغلقت قاعة المدينة مؤقتاً. دحض مسؤولو المدينة مراراً وتكراراً ادعاء أكل الحيوانات الأليفة ويحاولون نشر معلومة أن الحيوانات الأليفة آمنة في سبرينغفيلد.

وأفادت الصحيفة بأن اليمين المتطرف صوّر سبرينغفيلد على أنها مدينة اجتاحها مهاجرون هايتيون يخطفون الكلاب والقطط والبط.

وقال عمدة سبرينغفيلد روب رو إن المدينة ليس لديها تقارير موثوقة عن أخذ الحيوانات الأليفة وأكلها. وقال إنه كان من المحبط مشاهدة الساسة ينشرون الشائعات الكاذبة. وقال: "لقد أثار ذلك جنوناً في مجتمعنا وكان الأمر صعباً للغاية. يحتاج السياسي الوطني الذي لديه منصة وطنية إلى فهم كيف يمكن لكلماته أن تؤذي مدينة مثل مدينتنا".

وأفادت الصحيفة بأن سكان سبرينغفيلد متوترون. وأشارت إلى أن التهديدات بالقنابل قلبت مجرى الحياة في المدينة رأساً على عقب. فقد تم إخلاء المدارس الابتدائية وأغلقت مدرسة إعدادية مؤقتاً أمس الجمعة بسبب التهديدات، كما تم إغلاق مبنى البلدية يوم الخميس بعد تلقي تهديد بوجود قنبلة. كما تعرض مكتب محلي لهيئة المركبات الآلية للتهديد. وقال مسؤولون في المدينة إنهم لم يحددوا ما إذا كانت التهديدات، التي وردت عبر البريد الإلكتروني، جاءت من داخل المنطقة أم خارجها.

انتقل نحو 15 ألف هايتي إلى سبرينغفيلد منذ عام 2020، واستخدم العديد منهم برنامجاً يحميهم مؤقتاً من الترحيل. وأنشأ الكونغرس البرنامج في عام 1990 لمنح مسؤولي الهجرة السلطة لتوفير الحماية القانونية للمهاجرين من البلدان التي تعتبر خطيرة للغاية للعودة إليها.

ووضع التدفق ضغطاً على موارد المدينة. ذهب عمدة سبرينغفيلد إلى "قناة فوكس نيوز" في وقت سابق من هذا العام للمطالبة بالدعم الفيدرالي. وسرعان ما تم تسليط الضوء على المدينة، ولكن ليس كما كانت تأمل.

انتشرت مؤامرة أكل الحيوانات الأليفة عبر اليمين المتطرف من الإنترنت. ونشر جمهوريون من أوهايو، بمن فيهم السيناتور جيه دي فانس والنائب جيم جوردان، عن ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي. أصبحت المدينة، التي كانت تُعرف ذات يوم بأنها بلدة تصنيع سابقة، الآن رمزاً لمناهضة الهجرة، وسرعان ما وصلت الشائعة إلى ترمب.

في المناظرة الرئاسية هذا الأسبوع، أمام أكثر من 57 مليون مشاهد، قال ترمب: "في سبرينغفيلد، يأكلون الكلاب، والأشخاص الذين أتوا يأكلون القطط. يأكلون الحيوانات الأليفة للأشخاص الذين يعيشون هناك".

وقال عمدة المدينة إن موظفي المدينة كانوا تحت ضغط وهم يتعاملون مع التداعيات، بما في ذلك التهديدات بالقنابل. وقال: "هذا ما يتعين علينا للأسف التركيز عليه الآن بدلاً مما تم تعيين موظفي مدينتنا للقيام به: تحريك مدينتنا إلى الأمام".

قالت شركة "نيوزغارد"، وهي شركة تتعقب المعلومات المضللة عبر الإنترنت إن الشائعة بدأت من قبل امرأة على "فيسبوك" استشهدت برواية من مصدر ثالث لجارتها عن قطة تم تقطيعها لتؤكل خارج منزل يعيش فيه هايتيون.

واشتعل الحديث عن الحيوانات الأليفة، ففي الأيام الثلاثة منذ المناقشة كان هناك أكثر من 1.1 مليون منشور على منصة ”إكس"، حول أكل الحيوانات الأليفة، وفقاً لشركة " PeakMetrics"، وهي شركة تتعقب المناقشات عبر الإنترنت. نشر إيلون ماسك عن ذلك. ونشر ترمب عن أكل القطط والبط. كما تحدث فانس مراراً وتكراراً عن سبرينغفيلد.

