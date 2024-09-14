إيلاف من دمشق: أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، السبت، مرسوماً بتكليف وزير الاتصالات السابق محمد غازي الجلالي بتشكيل الحكومة، حسب وكالة الإعلام السورية (سانا).

وأمس أجرى الأسد بصفته الأمين العام لـ"حزب البعث العربي الاشتراكي"، مشاورات مع القيادة المركزية للحزب حول تكليف رئيس لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الوزارة الجديدة.

شغل الجلالي منصب وزير الاتصالات من عام 2014 إلى 2016، ويخضع لعقوبات من الاتحاد الأوروبي منذ عام 2014 بسبب مشاركته في "المسؤولية عن القمع العنيف الذي مارسه النظام ضد السكان المدنيين". وتشير أرقام الأمم المتحدة إلى أن ما لا يقل عن 350 ألف شخص قُتلوا في الحرب الأهلية السورية التي اندلعت عام 2011 نتيجة انتفاضة ضد حكم الأسد.

ويعد مجلس الوزراء السوري القائم حالياً بمثابة حكومة لتصريف الأعمال بحكم المستقيلة، وذلك بعد إجراء انتخابات أعضاء مجلس الشعب في البلاد منتصف يوليو (تموز) الماضي.

ويرأس حكومة تصريف الأعمال في سوريا حسين عرنوس.



