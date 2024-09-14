إيلاف من الجزائر: فاز الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بولاية رئاسية ثانية بنسبة 84.30 في المائة، بحسب النتائج النهائية.

وأوضح رئيس المحكمة في إعلان قرأه في التلفزيون الحكومي أن المرشح عبد المجيد تبون تحصل على نحو 8 ملايين صوت من اصل 11,2 مليون ناخب أي ما يعادل نسبة 84,30 بالمئة وليس 94,65% كما جاء في النتائج الأولية. أما نسبة المشاركة فتراجعت إلى 46,1 بالمئة بدل 48 بالمئة.

وتفوق تبون باكتساح على كل من يوسف أوشيش، السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، وعبد العالي حساني شريف، رئيس حركة مجتمع السلم.

وكانت السلطة الوطنية للانتخابات بالجزائر قد أعلنت مشاركة أكثر بقليل من 5.5 مليون ناخب في العملية الانتخابية، من أصل نحو 24 مليون ناخب.

