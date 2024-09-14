إيلاف من لندن: أعلنت بريطانيا عن دعمها لتقييم الولايات المتحدة بأن مؤسسة (روسيا اليوم RT) ليست مجرد مؤسسة دعائية ممولة من الدولة، بل إنها تعمل عمدًا على تقويض أمننا الجماعي نيابة عن الكرملين.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية والتنمية البريطانية إن RT، التي كانت بالفعل بمثابة بوق للتضليل الروسي، تحولت إلى منظمة أكثر ضررًا.

وتُظهر المعلومات الأميركية أن RT منخرطة في عمليات معلوماتية ونفوذ سري في جميع أنحاء العالم. وتضرب هذه الأنشطة الأسس الديمقراطية للدول الأخرى، باستخدام عمليات الاستخبارات والشبكات الغامضة للتحريض على العنف السياسي ونشر المعارضة في جميع أنحاء العالم.

تأجيج التوترات

وقال المتحدث البريطاني: وبالتعاون المباشر مع الكرملين، سعت RT إلى التأثير على العمليات الديمقراطية في مولدوفا ونشر الأكاذيب المدمرة المصممة لتأجيج التوترات.

وكجزء من هذا التعاون، قامت الحكومة الروسية بدمج كيان يتمتع بقدرات تشغيلية سيبرانية وروابط بالمخابرات الروسية داخل RT بمعرفة كاملة من كبار قادة RT.

وإلى جانب أكاذيبها العلنية ومعلوماتها المضللة، استخدمت RT أيضًا منافذ تابعة لها تحت ستار وسائل الإعلام المستقلة لنشر روايات كاذبة مؤيدة للكرملين.

تدابير قوية

وقالت الخارجية البريطانية: وبالتعاون مع شركائنا الدوليين، اتخذنا بالفعل تدابير قوية لمنع RT من تحقيق أهدافها الخبيثة، وفرض عقوبات على شركتها الأم TV Novosti والعمل على تقييد نفوذها. سنواصل الضغط على أولئك الذين يهددون أمننا الجماعي وقيمنا الديمقراطية.

وأشارت إلى أنه في سيطرتها على RT، نرى مدى ازدواجية الدولة الروسية: تسليح وسائل الإعلام من أجل نشر الأكاذيب وتهديد الأمن العالمي وتعزيز غزوها غير القانوني لأوكرانيا. لقد رأينا هذه المحاولات الرديئة لإخفاء الحقيقة وقد فشلت.