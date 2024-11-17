قال المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة حماس في قطاع غزة إن 96 شخصاً قتلوا وجُرِحَ 60 آخرون وفقد أكثر من 15، جراء ما وصفه المكتب بـ "مجازر الاحتلال" منذ فجر اليوم الأحد في مناطق بيت لاهيا والنصيرات والبريج.

وأشار المكتب إلى أن 72 من هؤلاء الأشخاص قتلوا في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وحدها.

و طال قصف إسرائيلي منزلين مأهولين بالنازحين في بلدة بيت لاهيا صباح الأحد، وفقاً لمراسل شؤون غزة عدنان البرش.

وأشار البرش، نقلا عن مصادر طبية فلسطينية، إلى أن "أكثر من 80 شخصاً، قتلوا في غارات إسرائيلية متفرقة وقعت مساء أمس السبت وخلال الليل وفجر اليوم الأحد، في مناطق متفرقة من قطاع غزة."

ووصف جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، القصف الأخير بـ "المجزرة"، وأشار إلى أنه تلقى استغاثات من سكان المنطقة التي تعرضت للقصف، لكن طواقمه لا تستطيع التوجه إلى المنطقة، لتنفيذ عمليات الإنقاذ وانتشال الناجين المحتملين من تحت الأنقاض.

وأفادت المصادر بأن القصف استهدف منزلين في البلدة.

وقُتل حوالي 90 شخصاً في آخر تشرين الأول (أكتوبر) عندما قصفت إسرائيل مبنى من الشقق السكنية في نفس المدينة.

ومن جهته، قال متحدث باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة إن الجهاز تلقى "مناشدات من سكان منزل قصفه الاحتلال ببيت لاهيا لكننا لا نستطيع التحرك"، مشيراً إلى أن هناك مبنى دُمِرَ في الغارة، وكان يؤوي نحو 70 فلسطينياً.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق السبت الماضي أن قواته واصلت "نشاطها العملياتي" بشمال القطاع في جباليا وبيت لاهيا.

و تعرضت منطقة بيت لاهيا أيضاً لقصف في وقت سابق، ما أدى لمقتل 15 شخصاً. وتزامناً مع ذلك، قالت مصادر فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات عنيفة على المنطقة الوسطى من قطاع غزة، تركزت على مخيميْ البريج والنصيرات.

وقالت مصادر فلسطينية، إن 12 شخصا قتلوا في قصف منزل لعائلة في البريج، فيما قتل خمسة آخرون، أربع سيدات وطفل، في ضربة مماثلة طالت منزلا بغرب مخيم النصيرات.

في تلك الأثناء، انتشل مسعفون فلسطينيون صباح الأحد جثامين خمسة فلسطينيين قتلوا جراء قصف إسرائيلي نُفِذَ مساء أمس السبت على منطقة بشرقي مدينة رفح.

قصف مدرسة تؤوي نازحين

وتواصل القوات الإسرائيلية هجومها في شمال غزة، إذ تقول إنها تحاول منع حماس من إعادة ترتيب صفوف قواتها هناك.

وبحسب الدفاع المدني الفلسطيني، قُتل 24 شخصا بينهم نساء وأطفال بغارات جوية، ولا سيما على منازل ومدرسة تؤوي نازحين في جنوب القطاع وشماله.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة لفرانس برس: "منذ صباح اليوم (الأحد) ارتفع عدد الشهداء إلى 24 شهيداً في حين ارتفع عدد الذين نقِلوا إلى مستشفيات أو مراكز طبية إثر غارات جوية إسرائيلية" على غزة.

وأوضح أن "ثمانية شهداء على الأقل وحوالى 20 جريحاً سقطوا جراء قصف طيران الاحتلال مركز إيواء في مدرسة أبو عاصي التابعة لوكالة الأونروا بمخيم الشاطئ الشمالي بمدينة غزة".

وأشار إلى أن "طيران الاحتلال نفذ أحزمة نارية بعدد من الغارات الجوية المكثفة والعنيفة على مناطق شمال غرب مدينة غزة ومخيم الشاطئ"، مؤكداً أنه "تم انتشال أربعة شهداء وأصيب البعض بجروح مختلفة إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف صالون حلاقة في منزل لمواطن من عائلة أيوب قرب مفرق الشعبية بشمال وسط مدينة غزة".

ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي "نسف بواسطة المتفجرات أكثر من عشرة منازل في مخيم جباليا".

وفي رفح جنوبي القطاع، قال شاهد عيان إن منزلاً أصيب، مما أدى إلى "انفجار ضخم جداً"، وأضاف لفرانس برس "ذهبنا للمنزل فوجدناه مدمرا والنار تشتعل".

وتابع أن الناس "بدأوا البحث عن شهداء وناجين بأيديهم العارية، وبعض الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض".