إيلاف من بيروت: أفادت مصادر أمنية لبنانية اليوم الأحد بمقتل محمد عفيف، مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله، إثر غارة جوية استهدفت منطقة مكتظة بالسكان في بيروت. الغارة جاءت في وقت نزح فيه العديد من سكان الضاحية الجنوبية إلى تلك الأحياء هرباً من القصف السابق، لتصيب حيّاً شهد تجمعات نازحين، مما أدى إلى تعميق الأزمة الإنسانية في العاصمة.

وقال مصدران أمنيان لبنانيان، إن غارة إسرائيلية على منطقة مكتظة بالسكان في بيروت اليوم الأحد، أسفرت عن مقتل محمد عفيف، مسؤول العلاقات الإعلامية في “حزب الله”.

مواقع استراتيجية تحت النار

الغارات لم تتوقف عند حي واحد؛ فقد أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأنّ الطيران الإسرائيلي قصف أيضاً منطقة رأس النبع، وهي منطقة حساسة قرب السفارة الفرنسية ووسط بيروت.

مصدر أمني أكد أن الهجوم أصاب شقة تُستخدم كمكتب لحزب البعث السوري، ما يعكس استهدافاً مركزاً لمواقع تُعتبر ذات أهمية استراتيجية وسياسية. وسارعت وسائل إعلام محلية الى نفي مقتل أمين عام حزب البعث علي حجازي في الغارة.

كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أنّ الطيران الإسرائيلي "شن غارة عنيفة على محيط مستشفى سان جورج في الحدث" على أطراف الضاحية الجنوبية لبيروت.