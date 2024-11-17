إيلاف من لندن: أعلنت المملكة المتحدة اليوم الأحد، عن حزمة مساعدات ستدعم أكثر من مليون شخص متضررين من الحرب المدمرة في السودان، وتوفر مساعدات حيوية لمن هم في حاجة إليها.

وستساعد حزمة المساعدات الجديدة البالغة 113 مليون جنيه إسترليني، والتي تضاعف التزام المملكة المتحدة بالمساعدات للسودان والمنطقة هذا العام، أكثر من 600 ألف شخص في السودان و700 ألف شخص في البلدان المجاورة الذين فروا من الصراع، بما في ذلك تشاد وجنوب السودان.

وخلال زيارة وزير الخارجية ديفيد لامي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غدًا [الاثنين 18 نوفمبر]، سيدعو القوات المسلحة السودانية إلى إبقاء معبر أدري الحدودي الحيوي مفتوحًا إلى أجل غير مسمى وإزالة القيود التي حدت من كمية المساعدات القادمة من خلاله. كما سيدعو القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى التوقف عن عرقلة قوافل المساعدات.

وبعد 18 شهراً من الصراع العنيف، يواجه السودان أسوأ أزمة إنسانية في العقد، حيث يعيش أكثر من 500 ألف شخص في دارفور في ظروف المجاعة. كما نزح أكثر من 11 مليون شخص، ويحتاج 25 مليون شخص إلى المساعدة بشكل يائس، ومن المرجح أن ينتشر المجاعة.

ستدعم حزمة التمويل الجديدة شركاء الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في توفير الغذاء والنقد والمأوى والمساعدة الطبية والمياه والصرف الصحي.

تصريح لامي

وقال وزير الخارجية ديفيد لامي: لقد تسبب الصراع الوحشي في السودان في معاناة لا يمكن تصورها. يحتاج شعب السودان إلى المزيد من المساعدات، ولهذا السبب تساعد المملكة المتحدة في توفير الغذاء والمأوى والتعليم الضروريين للغاية للفئات الأكثر ضعفًا.

واضاف: لكننا لا نستطيع تقديم المساعدات دون الوصول. لا ينبغي استخدام المجاعة كسلاح حرب ولا يمكننا وقف هذه المجاعة إلا إذا كانت كل معبر حدودي وطريق مفتوحين ويمكن الوصول إليهما وآمنا.

وبصفتي رئيساً لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن السودان، فسوف أستغل رئاسة المملكة المتحدة يوم الاثنين للضغط من أجل التوصل إلى قرار يضمن حماية المدنيين ومرور المساعدات دون قيود.

وأكد لامي: لن تنسى المملكة المتحدة السودان أبداً.

اجتماعات

وفي الأمم المتحدة، سيجمع وزير الخارجية الشركاء الدوليين لقيادة مناقشة حول الخطوات اللازمة لدفع الأطراف المتحاربة إلى إزالة العقبات التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية.

ويواجه العاملون في المجال الإنساني تحديات كبيرة في توصيل المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها، مع مقتل عمال الإغاثة، ومنع الأطراف المتحاربة الوصول، وعدم قدرة العاملين في الأمم المتحدة على التحرك بحرية. وقد أعيد فتح معبر أدري الحدودي في أغسطس/آب، وهو يوفر شريان حياة حيوياً للسماح بتسليم المساعدات من تشاد إلى دارفور.

تصريح دودز

وقالت وزيرة الدولة للتنمية آنيليز دودز: خلال زيارتي إلى جنوب السودان في أغسطس/آب، رأيت بنفسي التأثير المحزن الذي يخلفه العنف على أولئك الفارين من الصراع.

تتفاقم الأزمة الإنسانية في السودان. وتنتشر المجاعة والأمراض، وبحلول العام المقبل، سيكون هناك المزيد من الناس في حاجة ماسة إلى المساعدات.

يتعين علينا منع المزيد من المعاناة من خلال العمل الآن. سيصل الدعم الذي تم الإعلان عنه اليوم إلى أكثر من مليون شخص، مما يوفر الغذاء لبعض من هم في أمس الحاجة إليه وسيساعد الدول المجاورة على مواصلة استضافة اللاجئين.

كما قدمت المملكة المتحدة قرارًا جديدًا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من شأنه أن يضغط على القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لحماية المدنيين وتحقيق وقف إطلاق النار والسماح بالمرور الآمن للمساعدات.

في 22 أغسطس، أعلنت وزيرة التنمية البريطانية، آنيليز دودز، عن 15 مليون جنيه إسترليني لدعم الفارين من العنف في السودان، بما في ذلك النازحين إلى جنوب السودان وتشاد.

بدء الصراع

بدأ الصراع في السودان في أبريل 2023 عندما اندلع العنف بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. كانت التوترات بين القوات المسلحة السودانية الجنرال عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع الجنرال محمد حمدان دقلو (حميدتي) تتصاعد منذ أشهر في أعقاب الخلافات حول الانتقال إلى حكومة بقيادة مدنية.

في 18 أكتوبر/تشرين الأول، قادت المملكة المتحدة بيانًا مشتركًا مع 10 مانحين آخرين، أدانوا فيه عرقلة المساعدات ودعت الأطراف المتحاربة إلى الامتثال للالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي.

البلدان المتضررة

التمويل الذي تم الإعلان عنه اليوم يشمل: 43.5 مليون جنيه إسترليني للسودان، وسيشمل التمويل أيضًا 69.5 مليون جنيه إسترليني لدعم الأشخاص المتضررين من الصراع في البلدان المجاورة بما في ذلك: تشاد، السودان وأوغندا.

سيتلقى برنامج "التعليم لا يمكن أن ينتظر" الدعم لتوفير مساحات تعليمية آمنة ودعم نفسي اجتماعي لـ 200 ألف طفل معرض للخطر في مجتمعات اللاجئين والمجتمعات المضيفة في تشاد وإثيوبيا وليبيا وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى وأوغندا وليبيا.