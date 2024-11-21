إيلاف من لندن: أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. وتتعلق المذكرات بجرائم حرب مزعومة.

كما صدرت مذكرة أخرى بحق القائد العسكري في حركة حماس محمد دياب إبراهيم المصري المعروف بـ(محمد ضيف)، على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي قال إنه قُتل في غارة جوية في غزة في يوليو/تموز.

وقال بيان إن غرفة ما قبل المحاكمة رفضت الطعون الإسرائيلية على اختصاص المحكمة وأصدرت مذكرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويواف جالانت.

وجد القضاة "أسبابًا معقولة" لتحمل الرجال الثلاثة "المسؤولية الجنائية" عن جرائم حرب مزعومة وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب بين إسرائيل وحماس. ورفضت كل من إسرائيل وحماس هذه المزاعم.