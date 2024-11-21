إيلاف من لندن: توفي جون بريسكوت نائب رئيس الوزراء البريطاني الأسبق عن عمر ناهز 86 عاما ، حسبما أعلنت عائلته.

الناشط النقابي السابق وعضو حزب العمال البريطاني رحل بسلام في دار رعايته بعد صراع مع مرض الزهايمر، بحسب ما أعلنت زوجته بولين وابناه جوناثان وديفيد في بيان، وقال البيان"لقد رحل محاطًا بحب عائلته وموسيقى الجاز لماريان مونتغمري".

وقالت العائلة إن اللورد بريسكوت قضى حياته "في محاولة تحسين حياة الآخرين، والنضال من أجل العدالة الاجتماعية وحماية البيئة".

وأضاف البيان: "لقد أحب جون مدينته هال بشدة، وكان تمثيل شعبها في البرلمان لمدة 40 عامًا هو أعظم شرف له". "نود أن نشكر الأطباء والممرضات الرائعين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية الذين اعتنوا به بعد إصابته بالسكتة الدماغية في عام 2019 والموظفين المتفانين في دار الرعاية حيث توفي بعد أن عانى في وقت لاحق من مرض الزهايمر".

وقال توني بلير لبرنامج "توداي" على راديو بي بي سي 4 إنه "مُدمر" بسبب وفاة اللورد بريسكوت، وأضاف: "كنا نعلم أن هذا قادم، لأنه كان مريضًا جدًا، ولكن تعازيّ العميقة لبولين وديفيد وجوناثان، العائلة التي قدمت له دعمًا كبيرًا".

"لم يكن هناك أحد مثله في السياسة البريطانية. اعتاد الناس في كثير من الأحيان أن ينظروا إليه باعتباره حزب العمال التقليدي في مقابل حزب العمال الجديد، وكان هذا صحيحًا إلى حد ما. من الواضح أنه جاء من خلفية مختلفة تمامًا عن خلفيتي - فقد وصل إلى أجزاء من حزب العمال، وأجزاء من الناخبين، وربما لم أتمكن من الوصول إليهم.

سخروا من طريقة استخدامه للإنكليزية

"لقد كان في الواقع مبتكرًا. وكان شديد الذكاء. وكان الناس يسخرون من خطبه واستخدامه للغة الإنكليزية، لكنه كان شخصًا مباشرًا بشكل لا يصدق. وحتى لو لم يكن بناء الجملة منطقيًا تمامًا، فإن المشاعر كانت قوية جدًا وذات معنى تام."

ووفقاً لتقرير "التلغراف" اللندنية اعترف بأن خلافات كانت تدب بينه وبينها "من وقت لآخر"، وقال: "كان مخلصًا، وكان عونًا كبيرًا لي، وكان يتمتع بغريزة رائعة فيما يتعلق بالسياسة. لقد أصبحت أشعر تجاهه بمودة حقيقية هائلة".

مزيج من السحر والوحشية

وفي رسالة خاصة عام 2007، قال السير توني إن دور نائبه السابق في "حل المشاكل، والتعامل مع الزملاء، وحل المشكلات" كان "جزءاً لا يتجزأ من إنجاز الأمور".

وأضاف رئيس الوزراء السابق: "إن مزيج بريسكوت الفريد من نوعه من السحر والوحشية - والذي أصبح أكثر فعالية دائمًا بسبب عدم القدرة على التنبؤ بأي منهما سيكون هو السائد - جعلك تمر بالعقد، وحافظ على تماسك الحكومة وفوق كل شيء، منحني الكثير من المرح. لقد كنت محظوظًا بوجودك نائبًا لي ".

ستارمر يشعر بحزن عميق

وقال رئيس الوزراء السير كير ستارمر إنه شعر "بحزن عميق" بسبب هذه الأخبار، وأضاف في بيان: "كان جون عملاقًا حقيقيًا في حركة العمال. لقد كان مدافعًا قويًا عن العمال ونقابيًا موضع فخر".

"خلال عقد من الزمان قضاه نائبًا لرئيس الوزراء، كان أحد المهندسين الرئيسيين لحكومة حزب العمال التي غيرت حياة الملايين من الناس في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف السير كير أن اللورد بريسكوت سيظل في الأذهان "لقناعاته وشجاعته وقوة شخصيته"، قائلاً إنه كان "محترمًا عبر مختلف الأطياف السياسية".

"بالنيابة عن حزب العمال، أبعث بتعازيّ إلى بولين وجميع أفراد أسرته، وإلى مدينة هال التي خدم فيها نائبًا في البرلمان لمدة 40 عامًا، وإلى كل من عرفه وأحبه. فليرقد بسلام."

بريسكوت في تنورة

وقالت أنجيلا راينر، نائبة رئيس الوزراء، التي وصفت نفسها في السابق بأنها "جون بريسكوت في تنورة": "كان فخوراً بشدة بجذوره العمالية والنقابية، ولم يفقد أبداً التركيز على من جاء إلى السياسة لخدمته".

"لقد استغل الفرصة التي أتيحت له لتغيير حياة الملايين من العمال. لم يكن جون أسطورة حزب العمال فحسب، بل كان مصدر إلهام بالنسبة لي، وكان دائمًا كريمًا بوقته ودعمه. سنفتقده كثيرًا".

خدم اللورد بريسكوت نائباً عن منطقة كينغستون أبون هال الشرقية لمدة 40 عاماً، وكان شخصية رئيسية في مشروع حزب العمال الجديد الذي قاده السير توني بلير، حيث اعتبره الكثيرون حارساً للقيم التقليدية للحزب في مواجهة القيادة التحديثية.

جاكوار زد تو

أطلق عليه لقب "جاكوار زد تو" بعد أن تبين أنه يمتلك سيارتين من طراز جاكوار، ولكن في عام 2021، كشف أنه لم يعد يمتلك سيارة، وكتب في صحيفة التايمز "أنا الآن جاكوار زد زيرو".

وقد تم تكريم اللورد بريسكوت في عام 2010 وتم تقديمه باعتباره بارون بريسكوت من كينغستون أبون هال، وتوقف عن كونه عضوًا في مجلس اللوردات في تموز (يوليو) من هذا العام بعد أن واجه مشاكل صحية. وتُظهر السجلات الرسمية أنه لم يتحدث إلا مرة واحدة في المجلس منذ إصابته بسكتة دماغية في عام 2019، ولم يصوت منذ شباط (فبراير) من العام الماضي.

على مدى مسيرته البرلمانية التي امتدت لأكثر من نصف قرن، خدم اللورد بريسكوت لمدة 10 سنوات نائباً لرئيس الوزراء بعد الانهيار الذي حققه حزب العمال في الانتخابات العامة عام 1997.

لكمة إلى أحد المتظاهرين

وفي بعض الأحيان، يتسم بالانفعال الشديد، ومن المعروف عنه أنه قام بلكم أحد المتظاهرين الذي رشقه ببيضة خلال زيارة إلى شمال ويلز في عام 2001 أثناء حملته الانتخابية.

وفي حديثه عن رد فعل بريسكوت على الحادث، قال السير توني: "لم تكن هناك قواعد يلتزم بها حقًا. أشعر بخسارة كبيرة، لأنها لم تكن مجرد علاقة سياسية - لقد كنت أشعر بمودة عميقة تجاهه".

وفي حديثه لبرنامج BBC Breakfast، قال آلان جونسون، النائب العمالي السابق: "أعتقد أن جون كان يخشى دائمًا أن يُعرف بلكمة واحدة فقط. ولكن بمعنى ما، فإن هذا يُظهِر أصالته - كان جون يتمتع بها إلى حد كبير وربما لم يكن يعلم ذلك.

"لحسن الحظ، تم تصوير هذا الصراع، لذلك رأيت رجلاً نصف عمره، أكبر منه بكثير، يعتدي عليه - ولم يكن جون على استعداد لتحويل الخد الآخر له."

وذكر السيد جونسون أن اللورد بريسكوت حضر مؤتمراً للمناخ في الصين وأعلن عند عودته أن الطعام هناك لم يكن جيداً مثل الطعام في هال.

وأضاف: "لقد قال ما رآه، ولم يقم بتزيينه بأي نوع من اللغة أو يتبنى أي نوع من الشخصيات".

وسيط بين بلير وبراون

خلال الجزء الأكبر من فترة تولي اللورد بريسكوت منصبه، عمل وسيطًا في العلاقة المضطربة في كثير من الأحيان بين السير توني وجوردون براون، المستشار آنذاك.

وقال السيد براون: "قليلون هم الذين يحققون شيئا يشبه المكانة البطولية في حياتهم، وخاصة عندما يتعين عليهم التعامل مع التسويات المرتبطة بكونهم في الحكومة، ولكن جون بريسكوت أصبح - وسيظل - أسطورة حزب العمال.

"كان متعلمًا ذاتيًا، متحمسًا لمعتقداته، شجاعًا في القضايا التي تبناها، وعلى الرغم من صورته الخارجية الخادعة بأنه قوي لا يقبل المساومة، كان كريمًا يؤمن بالخير في كل شخص - حتى الشخص الذي لكمه بشكل مشهور خلال حملة الانتخابات العامة، بالطبع دفاعًا عن النفس.

"لم يكتف بالارتقاء من نادل ومضيف، عبر كلية رسكين في أكسفورد، إلى مناصب نائب زعيم حزب العمال ونائب رئيس الوزراء، بل إن إنجازاته غالباً ما تُنسى ــ مع آل جور، القوة المحركة وراء أول اتفاقية بشأن البيئة في كيوتو، ورائد السياسة الإقليمية الحديثة التي مهدت الطريق إلى اللامركزية وانتخاب رؤساء البلديات، ووزير الإسكان الذي أصلح وحسن 1.4 مليون منزل".