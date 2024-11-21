إيلاف من كييف: قالت القوات الجوية في كييف إن روسيا أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات على أوكرانيا للمرة الأولى صباح الخميس، وأضافت أن الصاروخ أطلق من أستراخان واستهدف البنية التحتية الحيوية في مدينة دنيبرو بوسط أوكرانيا.

ولم يحدد الجيش الأوكراني ما إذا كان الهجوم تسبب في أي أضرار، كما رفضت روسيا نفي إطلاق الصاروخ.

وردا على سؤال عما إذا كانت موسكو أطلقت الصاروخ، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنه "ليس لديه ما يقوله في هذا الموضوع".

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية، الأربعاء، أن الكرملين يهدد بضرب البلاد بصاروخ جديد "ضخم" ردا على إطلاق كييف صواريخ بعيدة المدى من المملكة المتحدة والولايات المتحدة على أهداف داخل روسيا.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن موسكو تستعد لإطلاق صواريخ من طراز "آر إس-26 روبيج" من موقع في أستراخان على بحر قزوين.

وأغلقت الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، سفاراتها الخميس تحسبا لضربة جوية واسعة النطاق.

ولم يستخدم صاروخ آر إس-26، الذي يمكنه حمل رؤوس حربية تقليدية ونووية، في القتال من قبل، بحسب خبراء الصواريخ الغربيين.

ويقال إنه يطير بسرعة تفوق سرعة الصوت بخمس مرات، مما يجعل من الصعب على أنظمة صواريخ باتريوت التي تزودها بها الولايات المتحدة كييف إسقاطه.