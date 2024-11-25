إيلاف من لندن: وجهت محكمة بريطانية اتهامات لرجل بالكذب بشأن وجود قنبلة بعد وقوع حادث خارج السفارة الأميركية في لندن الأسبوع الماضي.

كان تم استدعاء الشرطة إلى السفارة في منطقة ناين إلمز، جنوب لندن، في الساعة 8.40 صباحًا يوم الجمعة 22 نوفمبر، بعد ورود تقارير عن وجود طرد مشبوه.

وحضر الضباط وتم تنفيذ تفجير متحكم فيه. وتم القبض على دانييل بارمنتر، 43 عامًا، يوم الأحد بعد تفتيش عنوان منزله.

واليوم الإثنين، مثُل بارمنتر، وهو من كيلدير تيراس، بايزووتر، في غرب لندن، أمام محكمة إيلينغ الجزئية يوم الاثنين. ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في أولد بيلي في 23 ديسمبر.

وقالت شرطة العاصمة إنه لا توجد روابط حالية بين هذا التحقيق وأي حوادث مماثلة للطرود المشبوهة المبلغ عنها في الأيام الأخيرة.