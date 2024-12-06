إيلاف من الرباط : لقي خمسة من الاسرائيليين (اتباع حركة بريسلاف فيمدينة صفد مصرعهم في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إثر حادثة سير مروّعة في منطقة زاكورة ( جنوب شرقي المغرب).

الحادثة وقعت عندما فقدت السيارة التي كانوا يستقلونها السيطرة وانقلبت، مما أدى إلى وفاة جميع الركاب. الضحايا هم الحاخام ناتان شابيرا (37 عامًا)، ترك وراءه 8 أطفال، والحاخام شمعون تيفلينسكي (33 عامًا)، ترك أيضًا 8 أطفال، ويوسف حاييم تيفلينسكي (20 عامًا)، شقيق شمعون، والشاب موشيه غالانت (18 عامًا)، والشاب إسرائيل مئير شاشا (25 عامًا).

وعلمت "إيلاف" أن وزير القدس والتراث الإسرائيلي، مئير بروش، أجرى اتصالًا بالسفير الإسرائيلي في المغرب، يوسي بن دافيد، لتنسيق الجهود لنقل الجثامين. كما يعمل نائب رئيس بلدية صفد، نحمان غلباخ، على تقديم الدعم المباشر للعائلات المكلومة.

تفاصيل الحادث والموقع

وقع الحادث في منطقة نائية تبعد حوالي ست ساعات عن مدينة مراكش، وجرى نقل الضحايا في البداية إلى مستشفى محلي في زاكورة، قبل أن يتم نقلهم جوًا إلى الدار البيضاء. ومن المقرر أن تُنقل الجثامين إلى إسرائيل يوم الأحد لإتمام مراسم الدفن.

وكان الضحايا ضمن مجموعة من أتباع حركة بريسلاف يقومون بجولة دينية لزيارة أضرحة الأولياء الصالحين في المغرب. وأثناء قيادتهم في منطقة صحراوية، اختفت إحدى السيارات، مما أثار قلق باقي المجموعة، وبعد عدة ساعات من البحث، عُثر على السيارة مقلوبة على جانب الطريق، وكانت الجثامين بداخلها.

ونقلا عن مواقع إخبارية إسرائيلية، أعلن رئيس بلدية صفد، يوسي كاكون، أن السلطات المحلية تعمل بالتنسيق مع الجهات الرسمية المغربية لنقل الجثامين إلى إسرائيل في أسرع وقت. كما أشار إلى أن فرق البلدية تقدم الدعم الكامل لعائلات الضحايا في هذه الأوقات العصيبة. وقال رئيس بلدية صفد إن "صفد بأكملها تشارك العائلات أحزانها، ونحن نعمل بكل طاقتنا لدعمهم"، كما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن ممثليها في المغرب يتابعون الحدث عن كثب. وأعرب الحاخام المرافق للرحلة عن حزنه الشديد، داعيًا عائلة الضحايا إلى الصبر.