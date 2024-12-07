إيلاف من واشنطن: استمر نفوذ شبكة Fox News الأميركية في التوسع بعد اختيار إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب، مجموعة من موظفيها الحاليين والسابقين لشغل مناصب رفيعة في إدارته الجديدة.

وأفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، الجمعة، باختيار 12 موظفاً حالياً أو سابقاً في الشبكة ضمن فريق ترمب الجديد.

وذكر الموقع أنه "لطالما كانت علاقة الرئيس المنتخب بـ Fox News مُعقَدة وتتراوح بين الحب والكراهية، لكنه مع ذلك ظهر على شاشتها ما يقرب من 20 مرة في الفترة بين أغسطس ونوفمبر الماضيين".

وأضاف "أكسيوس": "يبدو أن ترمب يتعامل مع مسألة ترشيح الموظفين في المناصب العليا بالحكومة الأميركية الجديدة وكأنها عملية اختيار ممثل لدور في فيلم.

ونقل الموقع عن مصادر لم يسمها، قولها إن الرئيس المنتخب شارك في ظهور المرشحين للمناصب المختلفة على شاشات التلفزيون لتقييم مدى فعاليتهم في نقل رسالة MAGA (جعل أميركا عظيمة مرة أخرى) الخاصة به.

وعند سؤالها عن سبب ترشيح ترمب العديد من الأشخاص المرتبطين بشبكة Fox News، قالت المتحدثة باسم فريقه الانتقالي، كارولين ليفيت، إنه تم انتخابه لـ"تنفيذ الوعود التي قطعها أثناء الحملة الانتخابية، ولذا فإن اختياراته الوزارية تعكس أولويته المتمثلة في سياسة أميركا أولاً".

وشددت ليفيت، على أن ترمب "مستمر في تعيين الرجال والنساء المؤهلين للغاية والذين يتمتعون بالموهبة والخبرة والمهارات اللازمة لجعل أميركا عظيمة مرة أخرى".



