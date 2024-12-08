إيلاف من القاهرة: أكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الأحد أنها تتابع الوضع في سوريا باهتمام كبير ودعت الأطراف المعنية إلى "صون مقدرات الدولة" وأكدت دعمها للشعب السوري وسيادته ووحدته.

والبيان أول تعليق على الوضع في سوريا من حكومة عربية بشكل رسمي، وفقاً لـ"رويترز".

وقال البيان "تتابع مصر باهتمام كبير التغير الذي شهدته الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتؤكد وقوفها إلى جانب الدولة والشعب السوري ودعمها لسيادة سوريا ووحدة وتكامل أراضيها".

وأضاف البيان أن مصر "تدعو جميع الأطراف السورية بكافة توجهاتها إلى صون مقدرات الدولة ومؤسساتها الوطنية، وتغليب المصلحة العليا للبلاد، وذلك من خلال توحيد الأهداف والأولويات وبدء عملية سياسية متكاملة وشاملة تؤسس لمرحلة جديدة من التوافق والسلام الداخلي، واستعادة وضع سوريا الإقليمي والدولي".