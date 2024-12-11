إيلاف من لندن: يبحث عدد من وزراء الخارجية الأوروبيين التطورات في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، بينما يدرس عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي شطب بعض العقوبات عن سوريا.

ومن المقرر أن تستضيف وزيرة الخارجية الألمانيةأنالينا بيربوك نظرائها من فرنسا وبولندا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا وأوكرانيا لإجراء محادثات في العاصمة الألمانية.

وستكون الحرب في أوكرانيا أيضًا على جدول الأعمال، إلى جانب "الأحداث الدرامية" في سوريا وتأثيرها "على المنطقة وأوروبا".

تعليق العقوبات

وإذ ذاك، حث عضوان في الكونغرس الأميركي كبار المسؤولين الأميركيين على تعليق بعض العقوبات على سوريا لتخفيف الضغوط على اقتصادها، وفقًا لرسالة اطلعت عليها وكالة رويترز للأنباء.

وقع الرسالة الجمهوري جو ويلسون، الذي يرأس اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية للشرق الأوسط، والديمقراطي بريندان بويل، الذي يرأس كتلة سوريا الحرة.

وتقول الرسالة إنه يجب إلغاء أجزاء من قانون قيصر، الذي يحد من تعاملات الولايات المتحدة مع سوريا أو مع الكيانات الروسية والإيرانية في سوريا.

وكتب النائب أنه في حين أن الإبقاء على العقوبات على المسؤولين الحكوميين السابقين أمر مهم، إلا أنهم يعتقدون أن "أجزاء أخرى من التشريع - مثل العقوبات القطاعية والعقوبات المتعلقة بإعادة الإعمار" يجب تعليقها.

وجاء في الرسالة أن الولايات المتحدة يجب أن تصدر إعفاءات لتشجيع التنمية الاقتصادية والاستثمار الأجنبي في سوريا و"بناء حسن النية".

وأبلغت جماعة تحرير الشام، قادة الأعمال أنها ستتبنى نموذج السوق الحرة وتدمج البلاد في الاقتصاد العالمي. وقال مصدر مقرب من الهيئة لرويترز أمس إن الجماعة كانت على اتصال بمسؤولين أميركيين بشأن رفع أجزاء من قانون قيصر.