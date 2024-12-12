إيلاف من الرباط: أعلن حزب الأصالة والمعاصرة المغربي ( غالبية حكومية) تثمينه عاليا قرار المملكة المغربية التصويت بالإيجاب لأول مرة على قرار الجمعية العامة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وعبر في هذا السياق عن اعتزازه بما راكمته البلاد من "نجاحات باهرة على المستوى الحقوقي حتى استحقت عن جدارة واستحقاق رئاسة مجلس حقوق الإنسان".



جانب من اجتماع المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة

جاء ذلك في بيان للمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة،تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، توج أشغال اجتماعه العادي، الثلاثاء، برئاسة القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، خصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية المغربية ، وفي القضايا التنظيمية الداخلية للحزب. كما هنأ المكتب السياسي للحزب الملك محمد السادس على النجاح الذي تكللت به العملية الجراحية التي أجراها الأحد الماضي.

قرار حكيم

وصف بيان للحزب تلقى " إيلاف المغرب " نسخة منه، القرار بأنه "خطوة حقوقية تاريخية"، و"قرار حكيم ينسجم ومضمون الفصل 20 من الدستور الذي ينص صراحة على أن "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق"، مشيرا إلى أن الخطوة "ظلت مطلبا للحزب ولباقي القوى الحداثية".

وأضاف البيان أنه بهذا "القرار الحقوقي الكبير، تواصل بلادنا السير بخطى ثابتة داخل مسار تعزيز ثقافة وحماية حقوق الإنسان".

تظاهرة القرن

عبر المكتب السياسي عن انخراط الحزب بكل مكوناته، وبقوة أكبر، في دينامية التعبئة الوطنية التي يشرف عليها ملك البلادلتسريع وإنجاز مختلف الأوراش الهيكلية والاستراتيجية المتعلقة بتنظيم المملكة لتظاهرة القرن (كأس العالم 2030)، والتي قال إنه يعتبرها أكبر من تظاهرة كروية، بل هي فرصة لتنمية البلاد وتطوير اقتصادها والنهوض ببنيتها التحتية، وفرصة مواتية كذلك لإدماج الشباب المغربي في فرص الشغل النوعية.

قانون المالية

ثمن المكتب السياسي مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون المالي الجديد( الموازنة) ، مؤكدا اعتزازه بالتوجهات الاجتماعية الواردة في المشروع، المنسجمة مع قناعات الحزب وأهدافه النضالية، ومع مرجعياته في إقرار الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وعلى رأسها إقرار دعم غير مسبوق للقطاعات الاجتماعية (السكن، التعليم، الصحة والشغل)، وإعفاء أجور المتقاعدين من الضرائب، بالموازاة مع تدابير أخرى لحماية بسطاء المزارعين في مجال الزعفران والقنب الهندي وغيرها من التدابير الاجتماعية.

قانون الحق في الإضراب

في الشأن الاجتماعي، أشاد المكتب السياسي بالخطوات التشريعية المهمة التي قطعها القانون التنظيمي المنظم للحق في الإضراب، والذي سبقته محطات تشاورية وجولات حوار مهمة مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين. كما رحب بتوسيع مجال الحوار والتفهم المتقدم من القطاع الحكومي الوصي على التشغيل، جسده حجم التعديلات الهامة المقبولة على المشروع التي جودت مضمونه وجعلته نصا قانونيا متقدما، يساير روح الدستور ويفتح مجال القيام بالإضراب أكثر، ويحذف عددا من المقتضيات المضيقة لبعض أنواع الإضراب، ويوسع الحريات النقابية من خلال ضمان حق جميع النقابات في الدعوى للإضراب، مع تكريس ضمانات إضافية للمضربين عبر حذف العقوبات الحبسية ومسطرة السخرة، وغيرها من التعديلات الجديدة التي جعلت منه نصا جد متقدم على جميع المسودات السابقة.

وفي هذا السياق، قال المكتب السياسي إنه يحيي هذا الجهد الجماعي المشترك لتدارك التأخير الكبير الذي عرفه هذا المشروع الاستراتيجي في حياتنا الاقتصادية والاجتماعية.

صناعة سينمائية

في الشأن الثقافي، تحدث المكتب السياسي عن شجاعة الحكومة ومصادقة البرلمان على قانون الصناعة السينمائية الأسبوع الماضي. ورأى أن هذا المشروع "يعيد تنظيم المركز السينمائي ويعيد توحيد قواعد الصناعة السينمائية، ويخلق صناعة سينمائية حديثة ومتطورة تقوم على مبادئ الحكامة وتكافؤ الفرص والشفافية، بالإضافة إلى استهدافه لأكبر عدد من المهنيين والفاعلين،ومن ثم القطع مع الغموض والريع الذي حكم هذا المجال لعقود من الزمن".

عنف ظاهر وخفي

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، دعا المكتب السياسي إلى تسليط الضوء على كل جوانب "العنف الظاهر والخفي الذي لا تزال تتعرض له المرأة المغربية"، و"اتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية والبشرية للحد من استفحال العنف بكل أشكاله، باعتبار هذا العنف من أكبر العاهات الاجتماعية المسكوت عنها".



قضايا الحزب الداخلية

رحب المكتب السياسي بانضمام الحزب رسميا للمنظمة الليبرالية الدولية، وما يفتحه من آفاق للدفاع عن المصالح العليا لبلادنا وتعزيز التعاون الدولي مع الأحزاب الليبرالية في مختلف دول العالم. كما توقف عند "الدينامية التي يعيشها الحزب داخل المقرات وبعدد من الفضاءات العمومية بمختلف الأقاليم والجهات، بمناسبة الأبواب المفتوحة"، مثمنا "حجم الإقبال الشعبي الذي لقيته هذه التظاهرات، وبنوعية القضايا المطروحة للنقاش والتي تهم التحديات الراهنة التي تواجهها بلادنا، من الوحدة الترابية وندرة المياه، إلى تحديات التشغيل والرقمنة والذكاء الاصطناعي".

في نفس الإطار، ثمن المكتب السياسي "العمل النوعي" الذي تقوم به منظمة نساء الحزب، آخرها المائدة المستديرة حول التدابير الضرورية لتحقيق المساواة داخل الميزانية المستجيبة لمقاربة النوع المنظمة بالرباط.كما ثمن مضمون خارطة الطريق التي تعتزم منظمة شباب الحزب إطلاقها والحركية السياسية التي ستفتتحها في وجه شباب الحزب إقليميا وجهويا في أفق اختتامها بمؤتمر وطني لشبيبة الحزب.