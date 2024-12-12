إيلاف من لندن: أفادت شبكة إن بي سي الإخبارية أن رجلاً أميركياً مفقوداً عثر عليه في سوريا، وأنه ليس الصحفي المفقود أوستن تايس.

وقال الرجل الذي عرّف عن نفسه بأنه أميركي يدعى ترافيس من ولاية ميسوري لشبكة إن بي سي إنه كان في طريقه لأداء الحج في الديار المسيحية المقدسة، اعتقل في وقت سابق من هذا العام بعد عبوره إلى البلاد سيراً على الأقدام.

وقال إنه سُجن لكنه عومل بشكل جيد، رفض ذكر اسمه الأخير وقال إنه ليس صحفياً. وقالت تقارير ان اسمه الأخير (تيمرمان)، وظهر الأميركي في مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت قال فيها المتمردون إنهم حددوا مكانه ويحافظون عليه آمناً.

وتم تحديد مكان الرجل في بلدة ذيابية، خارج العاصمة السورية دمشق، بواسطة مراسل إن بي سي نيوز مات برادلي، ووجده محاطاً بالمراسلين وهو جالس على سرير في غرفة.

وأوضح أنه "كان يقرأ الكتاب المقدس كثيراً" قبل أن يقرر عبور الجبال من لبنان إلى سوريا.

وأوضح الرجل أنه كان في أوروبا قبل ذهابه للحج وسفره من لبنان إلى سوريا في أواخر مايو/أيار، لكن أحد حرس الحدود رصده واعتقله.