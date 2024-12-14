إيلاف من سول (كوريا الجنوبية): صوت المشرعون في كوريا الجنوبية لصالح عزل الرئيس يون سوك يول بعد أن أعلن الأحكام العرفية بشكل مثير للجدل في وقت سابق من هذا الشهر.

تولى رئيس الوزراء هان داك سو منصب الرئيس، وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه تعهد "باستقرار الوضع" و"إعادة الحياة الطبيعية للشعب".

وقال زعيم حزب قوة الشعب الذي يتزعمه يون، هان دونج هون، لوسائل الإعلام إنه يقبل النتيجة .

بدوره أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا قصيرا بعد تصويت المشرعين في الجمعية الوطنية في سيول على إقالة يون من منصبه، قائلا "من المهم الآن ضمان حل سريع ومنظم للأزمة السياسية الحالية بما يتماشى مع الدستور الكوري".

ووصفت خطوة يون في الثالث من كانون الأول (ديسمبر) لفرض الأحكام العرفية على نطاق واسع بأنها محاولة للاستيلاء على السلطة بعد تعرضه لهزيمة سياسية في نيسان (ابريل)، عندما فشل حزبه في الفوز بالأغلبية من المعارضة.

واحتفل المواطنون الكوريون الذين كانوا يخيمون في وسط سيول للاحتجاج على الأحكام العرفية التي فرضها يون والأزمة التي أعقبتها عندما علموا بتصويت العزل. واحتفل العديد من الناس باستخدام العصي المضيئة التي عادة ما يحملها المعجبون إلى الحفلات الموسيقية لنجوم البوب ​​الكوري المشهورين في البلاد.