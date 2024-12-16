قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، وفا، إن غارة جوية إسرائيلية استهدفت مدرسة تستخدم لإيواء نازحين فلسطينيين، ليل الأحد/ الإثنين أسفرت عن مقتل 20 شخصا ًعلى الأقل بينهم نساء وأطفال.

وأفادت الوكالة بأن الغارة استهدفت مدرسة أحمد بن عبد العزيز، التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، غرب مدينة خان يونس، وتؤوي نازحين، ما أدى لمقتل 20 مواطناً على الأقل من عائلة "طافش" وإصابة آخرين.

وقال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، محمود بصل، إن ما لا يقل عن 35 شخصاً آخرين أصيبوا في الغارة الإسرائيلية.

ورجحت مصادر طبية فلسطينية ارتفاع عدد الضحايا، بينما لا تزال فرق الإنقاذ تعمل على انتشال القتلى والجرحى، بحسب المصادر الطبية.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، في اتصال مع وكالة فرانس برس، إنه ينظر في هذه التقارير.

في غضون ذلك، أعلنت قناة الجزيرة الإخبارية القطرية مقتل مصوّرها، أحمد اللوح، في غارة إسرائيلية على غزة الأحد، متّهمة الدولة العبرية بـ"اغتيال" المصور.

وأفادت قناة الجزيرة باغتيال مصورها، البالغ من العمر 31 عاماً، في غارة جوية استهدفت موقعاً للدفاع المدني في منطقة السوق بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، خلال تغطيته لعمليات إنقاذ لمدنيين استهدفهم قصف سابق.

"أكثر من 50 قتيلاً"

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة إنه بذلك ترتفع حصيلة القتلى إلى أكثر منة 50 قتيلاً

خلال الـ24 ساعة الماضية، نتيجة استهداف القوات الإسرائيلية لأربع مدارس كانت تؤوي نازحين.

وأضاف المتحدث أن "الاحتلال يتعمد ملاحقة النازحين من مدرسة إلى أخرى عبر القصف والقتل"، مشدداً على ضرورة تدخل المنظمات الحقوقية للتحقيق في استخدام الجيش الإسرائيلي لأسلحة "خطيرة"، تسببت بتشوهات كبيرة في جثامين القتلى.

وفي وقت سابق من يوم الأحد 15 ديسمبر/كانون الأول، أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، منذ الفجر، على أجزاء متفرقة من قطاع غزة إلى 40 شخصاً بينهم 35 قتيلاً شمال القطاع.

وقالت وكالة وفا الفلسطينية للأنباء إن من بين القتلى أطفالاً ونساء ورجال إنقاذ.

وأضافت أن عدداً من النازحين قتلوا وأصيبوا، صباح الأحد، خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي، مدرسة في بيت حانون شمال قطاع غزة، وإجبار النازحين، الذين كانوا فيها على إخلائها تحت تهديد السلاح.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة صرحت الأحد، بأن الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع أسفر عن مقتل 44 ألفاً و976 فلسطينياً على الأقل، وإصابة 106 آلاف و759 جريحاً منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.