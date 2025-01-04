إيلاف من برلين: مد القائد السوري الفعلي يده إلى وزير الخارجية الفرنسي، ولكن ليس إلى وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، والفارقة أن حقوق المرأة محوراً رئيسياً في الرحلة.

لقد جاءت للدفاع عن حقوق المرأة والأقليات، وغادرت دون مصافحة، وعلى الرغم من ذلك قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن رفض الزعيم السوري المصافحة أثناء زيارته لدمشق هذا الأسبوع كان متوقعا.

أثار الحادث نقاشًا قويًا عبر منصات السوشيال ميديا حول العالم، والحديث عن الاخلال ببروتوكولات التحية السياسية العالمية ، بالإضافة إلى وصف صحيفة بيلد الألمانية اليومية ما حدث بـ "فضيحة المصافحة" ، خاصة أنه قد تمت مصافحة زميل بيربوك في الرحلة، وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو.

وقالت بيربوك لمحطات البث مساء الجمعة: "عندما سافرت إلى هنا، أصبح من الواضح لي أنه لن تكون هناك مصافحات عادية ".

وأضافت "لكن كان من الواضح أيضا ... أنني لم أشارك هذا الرأي فحسب، بل ووزير الخارجية الفرنسي أيضا . وبالتالي، لم يمد وزير الخارجية الفرنسي يديه".

ويعد بيربوك وبارو أول وزيرين من الاتحاد الأوروبي يزوران سوريا منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد بعد هجوم شنه الإسلاميون في أوائل كانون الأول (ديسمبر).

وعندما وصلوا إلى دمشق، استقبلهم الزعيم الفعلي للبلاد، أحمد حسين الشرع، الذي مد يده لمصافحة بارو، ولكن ليس بيربوك، ويظهر مقطع فيديو نشر على الإنترنت بارو وهو يبدأ في مد يده، لكنه يتوقف قبل أن يصافحه . ثم يستدير الشرع ويقود الوزيرين.

الشرع، المعروف أيضًا باسمه الحربي أبو محمد الجولاني، هو زعيم جماعة تحرير الشام، وهي جماعة متمردة رئيسية، وقد أدرجت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الجماعة، التي كانت تابعة سابقًا لتنظيم القاعدة ، كمنظمة إرهابية .

حقوق المرأة والأقليات

ونظرا لتاريخ المجموعة، أثار صعود هيئة تحرير الشام إلى السلطة مخاوف بشأن حماية حقوق المرأة والأقليات في سوريا ، والتي كانت محور الزيارة التي قام بها هذا الأسبوع كبار الدبلوماسيين من ألمانيا وفرنسا.

وفي بيان على موقع إكس ، قال بارو الفرنسي إنهم تلقوا "تأكيدات من السلطات السورية الجديدة بأنه ستكون هناك مشاركة واسعة النطاق – وخاصة من قبل النساء – في عملية الانتقال السياسي".

ركز روبرت هابيك، نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد، على الجانب الإيجابي في تعليقه على زيارة زميله إلى دمشق، واصفاً الزيارة بأنها " إشارة قوية للسياسة الخارجية الأوروبية المشتركة".

وأكد هابيك أن سوريا الآن "لديها الفرصة لاتخاذ مسار جديد بعد عقود من العنف والظلم. وهذا هو المهم".

وفي الوقت نفسه أشار هابيك إلى أنه "إذا التقينا فقط بالحكومات التي تفكر بنفس الطريقة التي نفكر بها، فسنكون وحيدين إلى حد كبير ".

وتذكرنا حادثة المصافحة بما يسمى قضية "صوفا جيت" ، حيث تم حرمان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من كرسي الزعيم خلال زيارة إلى تركيا في عام 2021.

وقالت فون دير لاين في وقت لاحق إنها شعرت "بالأذى" و"الوحدة" خلال الحادث، وألقت باللوم فيه بشكل واضح على التمييز الجنسي.

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مترجم من "بوليتيكو" - النسخة الأوروبية - POLITICO.EU

