إيلاف من الرباط : قررت غانا تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع ما يسمى ب"الجمهورية الصحراوية " التي اعلنتها جبهة البوليساريو الانفصالية عام 1976 ،من جانب واحد بدعم من الجزائر وليبيا .

وجاء الإعلان عن هذا القرار في وثيقة رسمية لوزارة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي لجمهورية غانا، موجهة إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وقررت جمهورية غانا "إبلاغ حكومة المملكة المغربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة بهذا الموقف على الفور، عبر القنوات الدبلوماسية".

وأعربت غانا، في الوثيقة الرسمية ذاتها، عن دعمها " للجهود الصادقة التي تبذلها المملكة المغربية من أجل التوصل إلى حل مقبول من جميع الأطراف".

تجدر الإشارة إلى أن غانا كانت قد اعترفت بـ"الجمهورية الصحراوية " سنة 1979. كما انه وبفضل الزخم الذي أعطاه الملك محمد السادس، لقضية الصحراء المغربية، قطع أو علق 46 بلدا، من بينهم 13 بلدا إفريقيا، علاقاته مع "الجمهورية الصحراوية "، وذلك منذ سنة 2000*.