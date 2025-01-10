إيلاف من الرباط:أصدر الملك محمد السادس عفواً عن مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1304 أشخاص.

يأتي هذا العفو بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة باستقلال المغرب في 11 يناير 1944.

وأوضح بيان لوزارة العدل أن المستفيدين من العفو هم كالآتي:المستفيدون من العفو الملكي الموجودون في حالة اعتقال، وعددهم 948 نزيلاً، موزعون على النحو التالي:

-العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 33 نزيلاً.

-تخفيض عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 915 نزيلاً.

أما المستفيدون من العفو الملكي الموجودون في حالة سراح، وعددهم 356 شخصاً، فهم موزعون كالتالي:

-العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصاً.

-العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 15 شخصاً.

-العفو من الغرامة لفائدة 260 شخصاً.

-العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 19 شخصاً.