إيلاف من لندن: وعلى قوارب الهجرة غير الشرعية على غير هدى سعيا للحياة والنجاة، عبر مياه الدنيا هناك موت وولادة ومعجرات وكوارث واغتراب.

وفي لحظة غير مسبوقة، أظهرت صورة طفلة رضيعة بعد لحظات من ولادتها على متن قارب مهاجرين مكتظ متجه إلى جزر الكناري، وكان أحد الركاب قد قطع الحبل السري عندما وصل رجال الإنقاذ إلى القارب الصغير، الذي سافر أكثر من 130 ميلاً بحريًا وعلى متنه 60 شخصًا.

كان القارب الصغير يحمل 60 شخصًا وكان قد انطلق من طانطان - وهي مقاطعة مغربية تبعد 135 ميلاً بحريًا (250 كيلومترًا) عن جزر الكناري.

وتُظهر إحدى الصور الطفلة مستلقية على حضن والدتها بينما يساعد الركاب الآخرون الزوجين.

وتقول التقارير إنه تم إنقاذ ركاب القارب - ما مجموعه 60 شخصًا، بما في ذلك 14 امرأة وأربعة أطفال - بواسطة سفينة خفر السواحل الإسبانية.

وقال قائد خفر السواحل دومينغو تروخيو: "كانت الطفلة تبكي، وهو ما أشار لنا إلى أنها على قيد الحياة ولا توجد مشاكل، وطلبنا الإذن من المرأة بخلع ملابسها وتنظيفها".

واضاف: "وكان أحد الركاب قد قطع الحبل السري بالفعل. "الشيء الوحيد الذي فعلناه هو فحص الطفلة وإعطائها لأمها ولفها استعدادًا للرحلة".

وقالت السلطات الطبية إن الأم والطفلة تم إخضاعهما لفحوصات طبية وعولجا بالمضادات الحيوية.

وقالت الدكتورة ماريا ساباليتش، منسقة الطوارئ في مستشفى مولينا أوروسا الجامعي في لانزاروت: "لا يزالان في المستشفى، لكنهما بخير".

وقال مسؤول حكومي إنه عندما يتم خروجهما من المستشفى، سيتم نقل الزوجين إلى مركز إنساني للمهاجرين.

وأضافوا أنه من المرجح أن يتم نقلهما بعد ذلك إلى مركز استقبال للأمهات والأطفال في إحدى جزر الكناري الأخرى.

الرحلات الخطيرة

ويصعد الآلاف من المهاجرين على متن القوارب في محاولة للقيام بالرحلة الخطيرة من الساحل الأفريقي إلى جزر الكناري الإسبانية كل عام.

وفي عام 2024، توفي ما مجموعه 9757 شخصًا على هذا الطريق، وفقًا لمنظمة Walking Borders الخيرية الإسبانية للهجرة.

وقال السيد تروخيو: "كل ليلة تقريبًا نغادر عند الفجر ونعود متأخرين. هذه الحالة إيجابية للغاية، لأنها كانت تتعلق بمولود جديد، ولكن في كل الخدمات التي نقدمها، حتى لو كنا متعبين، فإننا نعلم أننا نساعد أشخاصًا في محنة".