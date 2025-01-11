إيلاف من دمشق: عثرت السلطات السورية على مقبرة جماعية ضخمة في بلدة خان العسل، الواقعة على أطراف مدينة حلب، تضم حوالى 20 ألف جثة. هذه المقبرة، التي تم الإبلاغ عنها من قبل حفار القبور المحلي، تأتي كجزء من خمس مقابر جماعية كشف عنها في المنطقة.

صرّح عمر رحال، ضابط العمليات في شرطة حلب، بأن الأفرع الأمنية السورية قامت منذ عام 2012 بتوثيق حوالى 10 آلاف جثة من بين الجثث المدفونة في خان العسل، حيث تم تسليمها لحفار القبور ومركز دفن الموتى لتوثيقها ودفنها برموز وأرقام. ومع ذلك، أشار إلى أن العدد المتبقي من الجثث، التي لم يتم توثيقها، تم تصفيتها ميدانيًا ودفنها في مقابر جماعية دون أي هوية.

وأضاف رحال أن الموقع يخضع الآن لحراسة مشددة بانتظار وصول لجان دولية مختصة للتعامل مع الجثث وتحديد هوياتها.

من جانبه، كشف حفار القبور، محمد صبحي، أن السلطات الأمنية التابعة لنظام بشار الأسد نقلت منذ عام 2012 جثث المعتقلين الذين ماتوا تحت التعذيب إلى المستشفى العسكري، حيث تم ترميز الجثث قبل إرسالها للدفن. وأوضح أن عمليات الدفن الأخيرة في خان العسل جرت قبل ثلاثة أشهر، بينما بلغ عدد الجثث الموثقة حوالى 8 آلاف في مقبرة خان العسل، و7 آلاف في مقبرة حلب الجديدة، و1500 في مقبرة النقيرين.



