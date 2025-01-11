في اليوم 463 للحرب في قطاع غزة، تتواصل جهود لإبرام صفقة للإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار في القطاع تنشط فيها إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي لم يتسلم مهامه رسميا بعد، وأحاديث عن تقدم في التصور المتعلق بالاتفاق.

قال مسؤول إسرائيلي لرويترز، إن مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف سيجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت.

وصرح مصدر إسرائيلي للقناة 12 الإسرائيلية، قائلاً: في اليومين الماضيين، بدأ ترامب بالتدخل في مسألة إطلاق سراح الرهائن شخصياً، ويريد توقيع اتفاق في أقرب وقت ممكن، قبل توليه منصبه.

ويأتي لقاء ويتكوف مع نتنياهو بعد لقائه رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في الدوحة الجمعة، حيث ناقشا محادثات وقف إطلاق النار في غزة.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن مصادر مطلعة على تفاصيل المفاوضات، حديثهم عن مزيد من التقدم في المفاوضات قد يؤدي لمغادرة رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) ديفيد برنياع إلى قطر قريباً، بدون تحديد موعد ذلك.

حديث عن تصور نهائي

Reuters دخان يتصاعد في قطاع غزة خلال الحرب في قطاع غزة في 5 يناير/كانون الثاني 2025

السبت، أشار الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جهاد طه عبر صحيفة "العربي الجديد" التي تتخذ من لندن والدوحة مقرين لها، إلى أن نتائج ما توصل له الوسطاء في "ملف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين" هي في الملعب الإسرائيلي.

وقال قيادي في حماس للصحيفة إن "التصور النهائي لوقف إطلاق النار تم الانتهاء منه".

وذكر مصدر في الفضائل الفلسطينية لصحيفة "العربي الجديد" إن المفاوضات غير المباشرة مع الحكومة الإسرائيلية "تسير بشكل بإيجابي"، مشيراً إلى أن حركة حماس قدّمت رسالة جديدة عبر الوسطاء للحكومة الإسرائيلية.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الرسالة التي قدمتها حركة حماس ارتكزت على ترحيل الحديث عن بعض النقاط الخلافية للمراحل التالية من الاتفاق، مع التوافق على تواصل تنفيذ المراحل تباعاً دون توقف، عقب تنفيذ استحقاقات كل مرحلة.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصادر مصرية مطلعة على مفاوضات غزة، قولها إن "الطرح بصيغته المعدلة يتضمن مرحلة واحدة تتكون من ثلاث فترات زمنية، وليس ثلاث مراحل منفصلة كما كان في السابق".

وتابعت المصادر: "في حال إقرار التصور بشكل نهائي، فإنه عقب أسبوعين من دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيبدأ الحديث حول باقي المحتجزين الإسرائيليين".

وتحدثت مصادر للصحيفة عن أن "مقترح الاتفاق يتضمن انسحاباً كاملاً من محور صلاح الدين (فيلادلفيا) مع آخر يوم ضمن مراحل الاتفاق".

في الشهر الماضي، أعربت قطر عن تفاؤلها بعودة "الزخم" إلى المحادثات بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان مقتضب إن اللقاء الذي جرى في الدوحة استعرض "آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما الجهود الهادفة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة" بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وكانت قطر أكدت بداية الأسبوع الحالي أن المحادثات بشأن التوصل إلى هدنة في غزة تتواصل "على المستوى الفني".

وتلعب قطر، إلى جانب الولايات المتحدة ومصر، دور الوسيط في محادثات متواصلة منذ أشهر خلف الكواليس بهدف التوصل إلى هدنة في غزة والإفراج عن الرهائن.

وباستثناء أسبوع توقف فيه القتال أواخر العام 2023 وأُطلق خلاله سراح عشرات الرهائن المحتجزين لدى حماس في مقابل فلسطينيين كانوا في السجون الإسرائيلية، فشلت جولات التفاوض المتتالية خلال الحرب.

وتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس عن إحراز "تقدم حقيقي" في المفاوضات، وقال للصحافيين في البيت الأبيض "نحرز بعض التقدم الحقيقي، والتقيت المفاوضين اليوم".

تشييع الصحفي أبو نبهان

Reuters شيّع عشرات الفلسطينيين جثمان المصور الصحفي في قناة الغد والمتعاون مع وكالة الأناضول التركية سائد أبو نبهان الذي قُتل برصاص قناص إسرائيلي خلال تأدية عمله الصحفي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

ميدانياً، قُتل 32 شخصاً في قطاع غزة خلال 48 ساعة حتى صباح السبت ليرتفع إجمالي عدد القتلى إلى 46.537 منذ اندلاع الحرب وفق وزارة الصحة في القطاع.

وقالت الوزارة إن ما لا يقل عن 10.9571 شخصاً أصيبوا في أكثر من 15 شهراً من الحرب.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (أوتشا) إنه يُعتقد أنّ نحو عشرة آلاف مفقود من الغزيين مدفونون تحت الركام.

وشيّع عشرات الفلسطينيين، السبت، جثمان المصور الصحفي في قناة الغد والمتعاون مع وكالة الأناضول التركية سائد أبو نبهان، الذي قُتل برصاص قناص إسرائيلي، الجمعة، خلال تأدية عمله الصحفي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفق الوكالة الرسمية التركية.

وجاب المشيعون بجثمان "أبو نبهان" شوارع في مخيم النصيرات وصولا إلى الخيمة التي لجأ إليها وعائلته في وقت سابق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، لوكالة الأناضول: "نشعر بقلق عميق إزاء مقتل عدد غير مسبوق من الصحفيين في غزة".

وتحدث المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة عن مقتل 203 صحفيين منذ بدء الحرب في 2023.