إيلاف من لندن: أعلنت الوزيرة الاسكوتلندية الأولى السابقة نيكولا ستيرجن أنها ستنهي زواجها من رئيس الحزب الوطني الاسكتلندي السابق بيتر موريل. وقالت: بقلب مثقل أؤكد أنني وبيتر قررنا إنهاء زواجنا.

وأضافت ستيرجن في بيان، يوم الإثنين: "لقد انفصلنا فعليًا لبعض الوقت الآن ونشعر أنه حان الوقت لإطلاع الآخرين على ما نحن عليه. لا داعي للقول إننا ما زلنا نهتم ببعضنا البعض بشدة، وسوف نفعل ذلك دائمًا. ولن ندلي بمزيد من التعليقات."

وكان موريل اتُّهم باختلاس أموال الحزب الوطني الاسكتلندي في أبريل 2024، كجزء من تحقيق للشرطة في شؤون الحزب المالية.

وعلى تداعيات ذلك، تم القبض على ستيرجن ولكن تم إطلاق سراحها دون تهمة في يونيو 2023. وتصر على أنها لم ترتكب أي خطأ.

وكانت نيكولا ستيرجن وبيتر موريل تزوجا منذ ما يقرب من 15 عامًا، حيث كانا التقيا لأول مرة في حدث شبابي للحزب الوطني الاسكتلندي في عام 1988 وكانا معًا منذ عام 2003.

وتزوجا في حفل في غلاسكو، حيث تقاسما منزلًا معًا، في عام 2010.

استقالة

وأعلنت ستيرجن بشكل غير متوقع استقالتها من منصبها كأول وزيرة وزعيمة للحزب الوطني الاسكتلندي في فبراير 2023 بعد ثماني سنوات في منصبها. ونفت أن يكون قرارها متأثرًا بالتحقيق الذي أجرته الشرطة.

كما استقال موريل من منصب الرئيس التنفيذي للحزب الوطني الاسكتلندي في مارس 2023، بعد أن شغل المنصب منذ عام 1999.

وجاءت استقالته بعد تحمل المسؤولية عن تضليل وسائل الإعلام بشأن أرقام عضوية الحزب.

سرقة تبرعات

يشار إلى أن شرطة اسكتلندا أمضت أكثر من عامين في البحث في ما حدث لـ 660 ألف جنيه إسترليني من التبرعات التي قدمها نشطاء الاستقلال للحزب الوطني الاسكتلندي.

وقام ضباط بتفتيش منزل ستيرجن وميريل في غلاسكو في أبريل 2023.

كما فتشت الشرطة مقر الحزب الوطني الاسكتلندي في إدنبرة وصادرت عربة سكنية فاخرة متوقفة في ممر والدة موريل في فايف.

وفي سبتمبر من العام الماضي، تبين أن الضباط أرسلوا إلى المدعين العامين تفاصيل عما اكتشفوه في "تقرير المشورة والتوجيه" وكانوا يسعون للحصول على مشورة رسمية بشأن ما يجب عليهم فعله بعد ذلك.

وكان من المفهوم أن التحديث يتعلق بستيرجن وأمين صندوق الحزب الوطني الاسكتلندي السابق كولن بيتي، اللذين ظلا قيد التحقيق بعد اعتقالهما وإطلاق سراحهما دون تهمة في عام 2023.

في ذلك الوقت، قال مكتب التاج وخدمة المدعي العام المالية (COPFS) إن تقرير الشرطة قيد الدراسة. وقالت شرطة اسكتلندا إنها تنتظر التوجيهات من الادعاء العام "بشأن الإجراءات الإضافية التي يجب اتخاذها"