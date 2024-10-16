إيلاف من لندن: قال تقرير إن الحكومة الاسكتلندية استأجرت طائرة لإعادة جثمان أليكس سالموند بعد أن رفضت وزارة الخارجية البريطانية طلبا لمشاركة سلاح الجو الملكي.

وكان الوزير الأول السابق وزعيم الحزب الوطني الاسكتلندي انهار وتوفي بعد إلقائه خطابًا حول استقلال اسكتلندا في شمال مقدونيا يوم السبت الماضي.

وكشف تقرير لقناة (سكاي نيوز) عن أن حكومتي المملكة المتحدة واسكتلندا في محادثات بشأن إعادة جثمان السيد سالموند.

وقاد الوزير السابق ديفيد ديفيس، عضو البرلمان عن حزب المحافظين والصديق المقرب للسيد سالموند، دعوات لمشاركة القوات المسلحة في نقل الجثمان.

قال مصدر قريب من العملية إن الحكومة الاسكتلندية اختارت استئجار طائرة خاصة. وكانت هناك مناقشات مطولة بين نائبة الوزير الأول الاسكتلندي كيت فوربس ووزيرة أوروبا في حكومة المملكة المتحدة.

لكن كانت هناك مخاوف بشأن كسر سابقة إعادة سلاح الجو الملكي جثامين أفراد العائلة الملكية فقط.

ويقول شهود العيان إن السيد سالموند، وهو مناصر قومي اسكوتلندي، انهار في غداء بعد قمة الدبلوماسية الثقافية في أوهريد في مقدونيا بعد ظهر يوم السبت.

وأكدت عائلة سالموند البالغ من العمر 69 عامًا أن سبب الوفاة كان نوبة قلبية في بيان صدر مساء الاثنين.

وأشاد الملك تشارلز الثالث بالسيد سالموند، الذي قاد اسكتلندا إلى حافة الاستقلال في الاستفتاء التاريخي عام 2014.

وفي رسالة صادرة عن قصر باكنغهام، قال الملك إنه والملكة "حزنوا بشدة" لسماع نبأ "الوفاة المفاجئة" للسيد سالموند.

تم فتح كتاب التعازي في البرلمان الاسكتلندي للزوار لترك رسائل سيتم إرسالها إلى عائلة السيد سالموند.

وكان السيد سالموند شغل منصب أول وزير لاسكتلندا من عام 2007 إلى عام 2014 وكان زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي في مناسبتين، من عام 1990 إلى عام 2000 ومن عام 2004 إلى عام 2014.

أطلق حزب الاستقلال الاسكتلندي المنافس له، ألبا، في عام 2021 بعد أن انكسرت علاقته بخليفته نيكولا ستيرجن، حيث لم يتحدث الزوجان مرة أخرى.