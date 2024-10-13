إيلاف من لندن: قاد العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث، احتفال تأبين أول وزير أول لإسكوتلندا اليكس سلموند الذي توفي اليوم عن عمر ناهز الـ69 عاما بسبب نوبة قلبية مشتبه بها أثناء رحلة إلى شمال مقدونيا.

وقال الملك تشارلز إنه "حزين للغاية" بسبب الوفاة المفاجئة لأليكس سالموند، و في رسالة صادرة عن قصر باكنغهام، قال الملك تشارلز: "أنا وزوجتي حزينان للغاية لسماع نبأ الوفاة المفاجئة لأليكس سالموند".

وأضاف: "لقد كان تفانيه في خدمة اسكتلندا هو الدافع وراء عقود من الخدمة العامة. "نقدم تعازينا العميقة لعائلته وأحبائه في هذا الوقت."

وكان السيد سالموند انهار خلال إلقاءء خطاب في حفل غداء في غرة مزدحمة في منتدى معهد الدبلوماسية الثقافية، وقال حزب (ألبا) الذي يتزعمه السيد سالموند إنه فهم أنه أصيب بنوبة قلبية، على الرغم من أنه سيكون هناك فحص ما بعد الوفاة لتأكيد سبب الوفاة.

كلمات تعاز

وأشادت كلمات التأبين بعقود من العمل السياسي للراحل سالموند وجهوده الرامية إلى تقريب اسكتلندا من الاستقلال.

وقال رئيس الوزراء الاسكتلندي وزعيم الحزب الوطني الاسكتلندي جون سويني إنه "نقل الحزب الوطني الاسكتلندي من هامش السياسة الاسكتلندية إلى الحكومة وقاد اسكتلندا إلى ما يقرب من أن تصبح دولة مستقلة".

ووصف رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر السيد سالموند بأنه "شخصية ضخمة في السياسة الاسكتلندية والبريطانية" لأكثر من 30 عامًا "والذي ترك وراءه إرثًا دائمًا".

وقال رئيس الوزراء: "بصفته أول وزير لاسكتلندا، كان يهتم بشدة بتراث اسكتلندا وتاريخها وثقافتها، فضلاً عن المجتمعات التي مثلها كعضو في البرلمان وعضو في البرلمان الاسكتلندي على مدار سنوات عديدة من الخدمة".

كلمة ستيرجن

واعترفت زميلته السابقة نيكولا ستيرجن بـ "انهيار" علاقتها بالسيد سالموند لكنها أشادت به لأخذ اسكتلندا إلى "حافة الاستقلال".

وكتبت: "لقد كان مرشدي، ولأكثر من عقد من الزمان شكلنا واحدة من أنجح الشراكات في السياسة البريطانية".

وقال كيني ماكاسكيل، نائب زعيم حزب ألبا، إن الحزب "يحزن على فقدان مؤسسه وزعيمه" لكن "الحلم الذي اعتز به عن كثب واقترب كثيرًا من تحقيقه لن يموت أبدًا".

وأشار جورج إيفانوف، الرئيس السابق لجمهورية مقدونيا، إلى السيد سالموند باعتباره صديقه الذي "أظهر الشغف والتفاني اللذين ميزا حياته وعمله".

يشار إلى أن السيد سالموند كان منصب أول وزير لاسكتلندا من عام 2007 إلى عام 2014 وكان زعيمًا للحزب الوطني الاسكتلندي في مناسبتين، من عام 1990 إلى عام 2000 ومن عام 2004 إلى عام 2014.

واستقال من منصب أول وزير بعد أن أسفر استفتاء استقلال اسكتلندا عام 2014 عن تصويت بنسبة 55٪ مقابل 45٪ للبقاء في المملكة المتحدة. وأطلق حزبه المنافس لاستقلال اسكتلندا (ألبا) في عام 2021 بعد أن تمزقت علاقته بخليفته نيكولا ستيرجن.