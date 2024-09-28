إيلاف من لندن: أشاد عاهل بريطانيا الملك تشارلز الثالث باسكتلندا ووصفها بـ"المكان الخاص والفريد" للعائلة الملكية وذلك خلال احتفاله بالذكرى الخامسة والعشرين للبرلمان الاسكتلندي.

وفي حفل إحياء ذكرى مرور ربع قرن منذ افتتاح البرلمان في هوليرود، قال الملك تشارلز الثالث: "من منظور شخصي، كانت اسكتلندا تتمتع دائمًا بمكانة خاصة وفريدة في قلوب عائلتي ونفسي".

وأضاف: "كانت جدتي الحبيبة اسكتلندية بفخر، وكانت والدتي الراحلة تقدر بشكل خاص الوقت الذي قضته في بالمورال، وكان ذلك في أكثر الأماكن المحبوبة، حيث اختارت قضاء أيامها الأخيرة."

وقال إننا جميعًا "متحدون بحبنا لاسكتلندا"، وأشاد بـ "جمالها الطبيعي"، و"قوة الشخصية"، و"تنوع شعبها"، و"عواطفها ومعتقداتها العميقة".

وتساءل العاهل البريطاني بينما كانت رئيسة الجلسة أليسون جونستون والرئيسة التنفيذية أليسون جونستون، جلست الملكة كاميلا بجانبه.: "من الحزام المركزي إلى المرتفعات الشمالية، عبر الجزر في أيرشاير، في الحدود، والمدن والبلدات والقرى، وكل المجتمعات الساحلية، أتساءل، من الذي لا يمكن أن يفشل في التأثر بهذا المنظار الكاليدوني المعقد؟".

عناق

وبعد أن ألقى الخطاب، عانق الملك تشارلز واحدة من أفراد الجمهور - التي قالت إنها فعلت ذلك "لأنه كان مريضًا".

تم تشخيص إصابة الملك البالغ من العمر 75 عامًا بالسرطان في فبراير ولكنه عاد منذ ذلك الحين إلى الواجبات العامة.

وحضرت إيفون ماكميلان، 59 عامًا، من شرق رينفروشاير، مراسم الذكرى السنوية مع زوجها راسل الذي تم تسجيله كأعمى وتم اختياره كـ "بطل محلي" للعمل في منطقتهم.

وقالت: "سألت جلالته عما إذا كان يشعر بتحسن وما إذا كان بإمكاني أن أعانقه. قلت له في الواقع: هل يمكنني أن أعانقك؟".

وأضافت: "بينما عانقته قلت، "باركك الله"، لذا كان الأمر وكأن الله يعانقه".

نقل السلطة

وإذ ذاك، يشار إلى أن برلمان اسكوتلندا كان افتتح رسمياً في هوليرود في الأول من يوليو 1999، في حين شرعت حكومة حزب العمال بقيادة السير توني بلير في عام 1997 في تشريع قانون نقل السلطة إلى اسكتلندا.

وقام الملك تشارلز الثالث بست زيارات إلى البرلمان منذ عام 1999، بينما قامت والدته الملكة إليزابيث الثانية بعشر زيارات خلال حياتها.

ويعد الوزير الأول الاسكتلندي جون سويني واحداً من عدد من أعضاء البرلمان الذين كانوا في هوليرود منذ بداية نقل السلطة إلى اسكتلندا.

وقال في خطابه في إدنبرة يوم السبت إن البرلمان "وضع نفسه في قلب الأمة"، ووصفه بأنه "وعاء التنوير والاختراع والإبداع".

وكانت كريستين غراهام من الحزب الوطني الاسكتلندي عضواً آخر في البرلمان الاسكتلندي كانت هناك منذ البداية.

وقالت يوم السبت: "التعليم المجاني، والوصفات الطبية المجانية، والسياسات التي تغير قواعد اللعبة لمعالجة فقر الأطفال، وحظر التدخين، وصندوق الأطفال، وعودة سكوت ريل إلى الملكية العامة - كل هذا لم يكن ممكناً لولا البرلمان الاسكتلندي وقوة التزامنا بتقرير المصير".

وقال الملك إن البرلمان المفوض لديه القدرة على "لمس وتحسين حياة العديد من الأفراد".

لكنه أضاف أنه "لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به" من أجل اسكتلندا وبقية المملكة المتحدة، وخاصة فيما يتعلق بتغير المناخ"، وقال للحاضرين: "دعونا نجعل هذه اللحظة بداية الفصل التالي".

وختم الملك قائلا: "إن إنجازات الماضي والالتزام الذي أظهرناه في الحاضر يمنحنا أقوى أساس للثقة في المستقبل".