إيلاف من لندن: أعلنت هيئة البريد الملكي البريطانية عن تركيب أول صندوق بريد يحمل شفرة الملك تشارلز الثالث. وستستمر صناديق البريد الحالية في حمل شيفرة الملكة إليزابيث الثانية الراحلة - بمناسبة العهد الذي تم تركيبها فيه.

وقالت هيئة البريد إنه تم كشف النقاب عن صندوق البريد الجديد، بمساعدة أطفال المدارس الابتدائية المحلية في هاي ستريت، غريت كامبورن في جنوب كامبريدجشير يوم الجمعة.

وكان التلاميذ من مدرسة Vine Inter-Church الابتدائية أول من استخدمها، حيث أرسلوا رسائل مكتوبة بخط اليد إلى الملك لدعوته إلى فتح مدرستهم الجديدة في الغابة وطلب المشورة بشأن الاستدامة.

كما تم أيضًا منح الصندوق الدائري التاريخي ذو الأعمدة لوحة تشير إلى مكانته الخاصة باعتباره أول صندوق يحمل حرف الملك، وعليه أن يمنح البريد الملكي الإذن باستخدامه - لأنه يعتبر ملكًا شخصيًا له.

وتتكون الشيفرة من الحرف الأول من اسمه الملك C، والرقم الروماني III، كما هو تشارلز الثالث، وR، وهو اختصار لكلمة Rex - الكلمة اللاتينية للملك - تحت تاج تيودور.

تقليد فيكتوري

ويعود تقليد ختم صناديق البريد بالشفرة الملكية إلى 170 عامًا في عهد الملكة فيكتوريا.

والآن بعد الحصول على الإذن، سيتم أيضًا ختم الشفرة الملكية على أبواب مركبات البريد الملكي، لتحل محل سيارات الملكة إليزابيث.

وتم تطبيق التغيير على أول 100 شاحنة يوم الجمعة، ومن المقرر تنفيذ 290 شاحنة أخرى خلال الأسابيع الستة المقبلة. وفي المجمل، سيتم تحديث شفرات 3636 مركبة بحلول شهر أكتوبر.

وفي الأخير، يشار إلى أن صناديق البريد الاسكتلندية لا تحمل شيفرة الملك، ويمكن تمييزها عن طريق (تاج سانت أندروز) بدلاً من ذلك.