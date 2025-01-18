إيلاف من لندن: جددت المملكة المتحدة تعداتها بمواصلة دعم الدور الأساسي الذي تلعبه قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة في الحفاظ على الهدوء على طول الخط الأزرق بين إسرائيل وجيرانها.

وغداة الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، قالت المملكة المتحدة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إنه بعد أكثر من عام من الصراع والمعاناة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، نقف الآن عند لحظة أمل لشعوب المنطقة.

وقالت السفيرة باربرا وودوارد، المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك وقوات اليونيفيل إنه مع تحرر الشعب السوري من طغيان الأسد، والتقدم السياسي في لبنان، والأنباء عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة.

تحقيق السلام

وأضافت: وستستمر المملكة المتحدة في العمل بلا كلل لضمان اغتنام هذه الفرصة وتحقيق السلام الذي تشتد الحاجة إليه. وقالت: لقد شهد العام الماضي عنفًا مستمرًا ومدمرًا عبر الخط الأزرق.

واضافت السفيرة: إننا نؤمن بشدة بأن وقف إطلاق النار والحل السياسي الدائم هما الطريق الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام والاستقرار والأمن للشعبين اللبناني والإسرائيلي.

وقالت السفيرة البريطانية: ومع اقترابنا من نهاية فترة وقف إطلاق النار التي استمرت 60 يوماً، فلا بد من بذل كل الجهود لمواصلة التقدم وتجنب العودة إلى الصراع.

إن انتهاكات الاتفاق لن تؤدي إلا إلى إعادتنا إلى حافة الهاوية، ونحن ندعو الأطراف إلى الوفاء بالالتزامات التي اتفقوا عليها.

إشادة

وقالت في ظل هذه الخلفية، تشيد المملكة المتحدة بقوات اليونيفيل لحفاظها على وجودها وأنشطتها العملياتية في ظل ظروف صعبة.

وأعلنت أن المملكة المتحدة ستستمر في دعم الدور الأساسي الذي تلعبه قوات اليونيفيل في الحفاظ على الهدوء على طول الخط الأزرق وتمكين القوات المسلحة اللبنانية من الانتشار المعزز في جنوب لبنان، بما يتفق مع اتفاق وقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701.

وقالت السفيرة وودوارد: لقد أداننا باستمرار الهجمات على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. ولا ينبغي استهدافهم أبداً.

واضافت إن جميع الأطراف ملزمة بموجب القانون الدولي بضمان سلامة وأمن أفراد ومباني قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

فض الاشتباك

وبالنسبة إلى قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، فإن اتفاقية فض الاشتباك بين القوات التابعة للأمم المتحدة تظل حيوية للاستقرار في هذه اللحظة المحورية بالنسبة لسوريا والمنطقة الأوسع. ولا بد من احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها.

إن هذا الأمر أكثر أهمية من أي وقت مضى مع شروع سوريا في عملية انتقال سياسي سعياً إلى مستقبل أكثر أمناً وسلاماً.

إن المملكة المتحدة واضحة في أننا نتوقع من إسرائيل أن تلتزم بتعهدها بأن يكون وجودها في منطقة الفصل محدوداً ومؤقتاً.

ودعا البيان البريطاني إسرائيل إلى وضع جداول زمنية لانسحابها من منطقة الفصل.

الجولان

وقالت السفيرة البريطانية: اسمحوا لي، مرة أخرى، أن أكرر موقف المملكة المتحدة الراسخ بأن مرتفعات الجولان هي أرض محتلة، ونحن لا نعترف بضم إسرائيل.

وقالت: أخيراً، بعد أشهر من اليأس، تقدم أخبار الاتفاق بين إسرائيل وحماس الأمل الذي تشتد الحاجة إليه.

لقد تحمل الرهائن وعائلاتهم معاناة لا يمكن تصورها ومستوى المعاناة في غزة يتحدى التصديق.

وفي الختام، أكد بيان السفيرة البريطانية: إن هذا الاتفاق هو الأساس للتقدم. لإعادة الرهائن إلى ديارهم. لإحضار الإغاثة وإعادة الإعمار والأمل للمدنيين الذين طال أمد معاناتهم. ووللتوصل إلى حل الدولتين الذي طال انتظاره مع الفلسطينيين والإسرائيليين الذين يعيشون في سلام وأمن.