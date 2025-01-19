إيلاف من لندن: كشف النقاب أن زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين وافق على إجراء مقابلة معه تحت طائلة المسؤولية من قبل الشرطة بعد مظاهرة مؤيدة لفلسطين في وسط لندن.

وقالت قناة (سكاي نيوز) البريطانية إن كوربين البالغ من العمر 75 عامًا، حضر طواعية إلى مركز شرطة في العاصمة (سكوتلانديارد) بعد ظهر اليوم الأحد.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن جون ماكدونيل، البالغ من العمر 73 عامًا، الذي كان وزيرا للخزانة في حكومة الظل أثناء قيادة السيد كوربين، وافق أيضًا على إجراء مقابلة طواعية.

وشاهدت قناة (سكاي نيوز) الرجلين يغادران مركز شرطة تشيرينغ كروس في قلب لندن بعد ظهر الأحد، ورفضا التعليق عندما اقتربت منهما.

اتهامات

وعلى صلة، وُجِّهت اتهامات إلى عشرة أشخاص آخرين بارتكاب جرائم تتعلق بالنظام العام بعد اعتقالهم في الاحتجاج الذي نظمته حملة التضامن مع فلسطين (PSC) يوم السبت.

وقالت شرطة العاصمة إنها شهدت "جهدًا متعمدًا، بما في ذلك من قبل منظمي الاحتجاج" لخرق الشروط التي فرضت على الحدث.

وأضافت الشرطة أن ذلك تضمن شرطا لمنع الاحتجاجات من التشكل في محيط كنيس يهودي يقع على مسافة قصيرة من بورتلاند بليس.

وفي بيان لها، قالت شرطة العاصمة إن الأشخاص العشرة الذين وجهت إليهم الاتهامات من المقرر أن يمثلوا أمام محكمة وستمنستر الجزئية في الأيام المقبلة.

وأضافت أن ثلاثة رجال وافقوا على الحضور طواعية إلى مركز شرطة وسط لندن اليوم لإجراء مقابلة تحت الحذر.

وقالت شرطة العاصمة، التي لم تذكر سوى أعمارهم: "سيتم استجواب الرجال الذين يبلغون من العمر 75 عامًا و73 عامًا و61 عامًا من قبل الضباط بعد ظهر الأحد".

خرق مسار المظاهرة

وقال قائد الشرطة آدم سلونيكي، الذي قاد عملية الشرطة: "لقد رأينا أمس جهدًا متعمدًا، بما في ذلك من قبل منظمي الاحتجاج، لخرق الشروط ومحاولة الخروج من شارع وايت هول حيث مسار المظاهرة.

وأضاف: "كان هذا تصعيدًا خطيرًا في الجريمة وهو ما نأخذه على محمل الجد بشكل لا يصدق. لقد عمل الضباط على مدار الساعة لملاحقة المتورطين".

وقال سلونيكي: "سنواصل العمل من خلال لقطات كاميرات المراقبة ومقاطع الفيديو من وسائل التواصل الاجتماعي وكاميراتنا التي نرتديها حتى نتمكن من إجراء المزيد من الاعتقالات وتقديم التهم حيث نحدد الجرائم".

ومع ذلك، اتهمت لجنة الخدمة العامة شرطة العاصمة بالترويج "لسرد مضلل حول الأحداث".