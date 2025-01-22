إيلاف من واشنطن: "عزيزي الرئيس ترامب، عندما أغادر هذا المنصب المقدس أتمنى لك ولأسرتك كل التوفيق في السنوات الأربع القادمة. إن الشعب الأميركي- والشعوب في جميع أنحاء العالم - يتطلعون إلى هذا البيت من أجل الثبات في العواصف الحتمية للتاريخ، وصلاتي هي أن تكون السنوات القادمة وقتًا من الرخاء والسلام والنعمة لأمتنا.

وجاء في الرسالة التي حصلت عليها فوكس نيوز: "الله يباركك ويهديك كما بارك وهدي بلدنا الحبيب منذ تأسيسه"، كانت البطاقة موقعة باسم "جو بايدن 1 كانون الثاني (يناير) 2025.

ووجد ترامب الرسالة في درج المكتب البيضاوي يوم الاثنين وقال يوم الثلاثاء إنها "لطيفة".

وقال ترامب للصحفيين خلال مؤتمر صحفي في غرفة روزفلت بالبيت الأبيض يوم الثلاثاء: "لقد قال "إلى الرقم 47" وكان لطيفًا للغاية، في الأساس، كانت الرسالة عبارة عن رسالة ملهمة إلى حد ما، كما تعلمون، أعتقد أنني يجب أن أسمح للناس برؤية ذلك، لأنه كان أمرًا إيجابيًا بالنسبة له".

الرقم 47

ورفع ترامب المغلف أمام الصحفيين في المكتب البيضاوي يوم الاثنين، وأظهر أنه كان مكتوبا عليه الرقم "47" على الجانب الخارجي.

بدأ تقليد ترك الرئيس المنتهية ولايته رسالة لخليفته في عام 1989 في عهد الرئيس الراحل رونالد ريجان، ولم يكشف بايدن مطلقًا عن محتوى المذكرة التي تركها ترامب له في عام 2021، لكنه قال إنها كانت "سخية".

في السنوات التالية، تبادل الرجلان الانتقادات اللاذعة بينما كانا يستعدان لمباراة العودة في عام 2024، حيث وصف الرئيس ونائبته كامالا هاريس خصمه الجمهوري بأنه " فاشي " خطير.

الرئيس الأكثر فسادًا في التاريخ

رد ترامب، البالغ من العمر 78 عامًا، في نقاط أخرى بأن الرئيس الديمقراطي المعزول كان "غير كفء" و"الرئيس الأكثر فسادًا في التاريخ".

وبعد فوز ترامب في انتخابات 2024، التقى القائدان الأعلى للقوات المسلحة في البيت الأبيض لمدة ساعتين تقريبًا، حيث قال بايدن البالغ من العمر 82 عامًا لمنافسه السابق "مرحبًا بك من جديد" أثناء مناقشة لوجستيات انتقال السلطة وعدد من القضايا الأخرى بالتفصيل، بما في ذلك حرب روسيا ضد أوكرانيا.

وقال ترامب لصحيفة واشنطن بوست في ذلك الوقت إنهما "تعرفا" على بعضهما البعض مرة أخرى وكان لقاءً لطيفًا، والتقى الرجلان أيضا يوم الاثنين لتناول الشاي كما هي العادة في صباح يوم التنصيب، وركبا معا إلى مبنى الكابيتول لحضور حفل تنصيب ترامب.