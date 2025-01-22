إيلاف من لندن: كشف وزير الدفاع البريطاني إن سفن البحرية الملكية البريطانية أرسلت لتتبع ومراقبة "سفينة تجسس" روسية دخلت المياه البريطانية عبر القنال الإنجليزي هذا الأسبوع.

وأبلغ وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، مجلس العموم (البرلمان) بهذه التطورات اليوم الأربعاء، وقال في بيانه: رسالتي إلى الرئيس الروسي بوتين واضحة وهي "أننا نعلم ما تفعلونه ولن نحجم عن اتخاذ إجراءات قوية لحماية بريطانيا".

وقال جون هيلي: السفينة الأجنبية (يانتار) موجودة حاليًا في بحر الشمال بعد أن مرت عبر المياه البريطانية. واضاف: "دعوني أوضح، هذه سفينة تجسس روسية تستخدم لجمع المعلومات الاستخباراتية ورسم خرائط للبنية التحتية الحيوية تحت الماء في المملكة المتحدة".

وقال إنه تم إرسال سفينتين لمراقبة السفينة. وتابع الوزير هيلي: "دخلت يانتار المنطقة الاقتصادية الخالصة للمملكة المتحدة على بعد حوالي 45 ميلاً من الساحل البريطاني يوم الاثنين".

واشارر إلى أنه "خلال اليومين الماضيين، نشرت البحرية الملكية كلا من البوارج سومرست HMS Somerset وتاين HMS Tyne لمراقبة السفينة الروسية كل دقيقة عبر مياهنا".

وقال هيلي إنها المرة الثانية التي تدخل فيها السفينة الروسية المياه البريطانية ""في نوفمبر، تمت مراقبة السفينة عن كثب أيضًا وتم اكتشافها وهي تتسكع فوق البنية التحتية الحيوية تحت الماء في المملكة المتحدة. "وقال إنه "لردع أي تهديد محتمل، اتخذت خطوات مدروسة".

وقال وزير الدفاع: "أستطيع أن أؤكد للبرلمان أنني سمحت لغواصة تابعة للبحرية الملكية، كإجراء ردع صارم، بالنزول إلى السطح بالقرب من يانتار لتوضيح أننا كنا نراقب كل تحركاتها سراً".

واضاف: "غادرت السفينة بعد ذلك المياه البريطانية دون مزيد من التسكع وأبحرت إلى البحر الأبيض المتوسط".