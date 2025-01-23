إيلاف من دمشق: شغل حديث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الأربعاء، منصات التواصل الاجتماعي، لكن عبارة واحدة انتشرت بشكل كبير.

خلال الحديث، قال الشيباني: "شعارنا هو سوريا أولا".

وأضاف الشيباني مازحا مع توني بلير: "الرئيس ترامب أخذ هذا الشعار منا"، في إشارة إلى شعار الرئيس الأميركي دونالد ترامب "أميركا أولا".

هذه المزحة أضحكت رئيس وزراء بريطانيا السابق، وجميع الحضور خلال اللقاء الذي بث على الهواء.

بعدها استكمل الشيباني قائلا: "سوريا أولا وأخيرا للشعب السوري".

وخلال اللقاء، ناقش الشيباني تطلعات بلاده للمرحلة المقبلة، وآماله برفع العقوبات التي فُرضت على دمشق خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد، في ما وصفه "مفتاح استقرار" البلاد.