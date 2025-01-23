إيلاف من القدس: أعلن القيادي في حركة حماس حسين فياض، الذي عاد للظهور، تحقيق "النصر" في غزة، بعد أن ظن جيش الدفاع الإسرائيلي أنه قُتل، وفي شريط فيديو تم بثه، ظهر قائد مقاتلي حماس في بيت حانون وأماكن أخرى في شمال غزة، والذي يُعتقد أنه قُتل في مايو/أيار الماضي. ويبدو أن حسين فياض قد بدأ يستعيد عافيته.

وألقى خطابا قصيرا بعد عودته في أعقاب وقف إطلاق النار. ووقف فياض النحيل، ذو اللحية القصيرة، مع عدد من الرجال، وتحدث عن نجاح حماس في غزة .

وأضاف أن إسرائيل لم تحقق أهدافها في غزة، مضيفا أن من لا يحقق أهدافه يخسر، وهذا ما يسمونه "القواعد العسكرية: القوي يخسر عندما لا يفوز".

لقد أشار فياض ضمناً إلى أن الجانب الأضعف، حماس، فاز ببساطة لأنه لم يخسر. لقد كان يوضح بوضوح ما هي استراتيجية حماس: إنها لم تكن لتخسر.

ما هو مقياس الانتصار؟

من غير الواضح كيف يمكن قياس الخسارة، ولكن يبدو أن حماس تعتقد أنه طالما بقيت قادرة على الخروج بعد الحرب وإدارة غزة، فإنها لن تخسر.

ووفقاً لتحليل "جيروزاليم بوست" فإن إسرائيل تقيس الفوز بطريقة مختلفة. فلم تكن لديها استراتيجية واضحة في غزة. ولذلك كان من الصعب عليها أن تفوز، لأنها لم تكن تمتلك هدفاً واضحاً أو خطة لما بعد الحرب.

لقد أدركت حماس هذا الأمر وافترضت أنها إذا انتظرت لفترة كافية فإنها سوف "تنتصر". ويشكل فياض رمزاً لهذا التحدي في غزة.

وفي مايو/أيار الماضي، زعم جيش الدفاع الإسرائيلي أنه نجح في تصفية فياض. وقال إنه كان قائد كتيبة بيت حانون، وإنه قُتل في جباليا. واتهمه الجيش الإسرائيلي بإطلاق الصواريخ والقذائف والهجمات ضد إسرائيل.

وفي مايو/أيار الماضي، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن "قوات خاصة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي ووحدة هندسة القتال الخاصة "ياهلوم" قامتا بقتل "الإرهابي" حسين فياض، قائد كتيبة بيت حانون التابعة لحماس، الذي كان داخل نفق في شمال غزة".

وفي إطار النشاط العملياتي لجيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة جباليا، قامت القوات الخاصة لسلاح الجو الإسرائيلي ووحدة هندسة القتال الخاصة "ياهلوم" بقتل الإرهابي حسين فياض، قائد كتيبة بيت حانون التابعة لحماس، الذي كان داخل نفق في شمال غزة".

قضية بيت حانون

إن ظهور فياض من جديد يشكل مثالاً على المشكلة التي واجهتها قوات الدفاع الإسرائيلية في غزة طيلة الحرب. بيت حانون هي بلدة تقع في شمال غزة بالقرب من الحدود الإسرائيلية. وتقع ضواحي بيت حانون على بعد أقل من كيلومترين من سديروت.

لقد تم استخدام هذه المنطقة لتهديد إسرائيل لسنوات عديدة. وكثيراً ما كانت تُطلَق الصواريخ من بيت حانون. كما تعرضت المنطقة الحضرية لأضرار جسيمة في جولات الصراع السابقة. ولكن حماس تعود دائماً وتستخدمها لتهديد إسرائيل.

بعد وقف إطلاق النار في التاسع عشر من يناير/كانون الثاني، أعاد جيش الدفاع الإسرائيلي نشر لواء ناحال، الذي كان يقاتل في بيت حانون، إلى منطقة الحدود استعداداً لمهام جديدة. وهذا يوضح مرة أخرى التحدي الذي يواجهه جيش الدفاع الإسرائيلي في شمال غزة.

أظهرت ثلاثة أشهر من القتال العنيف من أكتوبر/تشرين الأول إلى يناير/كانون الثاني مدى صعوبة إبعاد حماس بالكامل عن هذه المنطقة. إن بقاء شخص مثل فياض على قيد الحياة، بل وظهوره ليعلن النصر، يشكلان مثالاً واضحاً على خطة حماس منذ البداية.

كانت حماس تعتقد دوماً أن كل ما عليها فعله هو الاختباء بين الأنقاض والانتظار. ولم تكن بحاجة إلى مواجهة جيش الدفاع الإسرائيلي بـ"كتائب" من المقاتلين. بل كانت تقسمهم إلى مجموعات صغيرة وتنتظر.

ورغم أن حماس ربما تكبدت آلاف الضحايا ـ وفقاً لتقديرات جيش الدفاع الإسرائيلي، فقد تم القضاء على ما يقرب من عشرين ألفاً من مقاتليها ـ فإن الجماعة لا تزال متمسكة بغزة. وفي غياب أي جماعة أخرى راغبة في إدارة القطاع، فإنها سوف تستمر في إدارة الأمور بمساعدة رجال مثل فياض.

وهو لا يخفي استراتيجية حماس. والتحدي الذي تواجهه إسرائيل في مواجهة مثل هذه الاستراتيجية هو أنها لم تتوصل إلى استراتيجية مضادة فعالة.