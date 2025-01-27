إيلاف من بيروت: هل يمكن اتهام الصحفي أو الإعلامي العربي بالخيانة والعمالة لأنه قرر أن يلتقي مسؤولاً رسمياً إسرائيلياً؟ تلك هي القضية المثارة للنقاش بعد أن تم تكليف مذيعة وإعلامية تعمل في قناة العربية باجراء مقابلة مع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.

هذا ما حدث للإعلامية اللبنانية ليال الاختيار التي تعمل يقناة العربية، والتي أجرت مقابلة مع أدرعي، وعلمت أن هناك غضباً من بعض فئات المجتمع اللبناني، بل تم التقدم ضدها بشكوى، يقال أنها من جانب شخصيات على صلة بحزب الله، مما جعلها تقرر البقاء في دبي لفترات طويلة منذ إجراء المقابلة دون أن تفكر في السفر إلى لبنان.

وبعد أن وصلت الإعلامية ليال الإختيار إلى مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت في 22 كانون الثاني (يناير)، تم اصطحابها من قبل الأجهزة الأمنية إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت فادي صوان، للتحقيق معها في ادعاء النيابة العامة العسكرية ضدها بتهمة مخالفة قانون مقاطعة اسرائيل، وذلك على خلفية إجرائها سابقاً مقابلة مع المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي عبر قناة العربية.

وقرر القاضي صوان إخلاء سبيل ليال الاختيار وتركها رهن التحقيق، مع دفع كفالة مالية قدرها 50 مليون ليرة، وكانت ليال الاختيار قد توجهت مباشرة من المطار الى مبنى المحكمة العسكرية حيث مكتب القاضي صوان الذي سبق ان استدعاها الى التحقيق بعد تبليغها بواسطة أحد وكلائها.

"أستاذ" أفيخاي.. بداية الأزمة

وكانت ليال قد استضافت الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، ونادته "أستاذ أفيخاي”، الأمر الذي تسبب بهجوم شنه عليها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل ما تتعرض له غزة والشعب الفلسطيني من اعتداءات همجية من قبل الاحتلال الاسرائيلي. الامر الذي دفع الاختيار الى القول وقتها بأنها لن تتمكن من زيارة لبنان.

اهتمام الصحافة الإسرائيلية

وكانت الصحافة الإسرائيلية قد اهتمت بتطورات قضية ليال الاختيار، خاصة أن إسرائيل والمتحدث الرسمي باسم جيشها كان طرفاً أصيلاً فيما حدث لها، وقالت "جيروزاليم بوست" في تقرير لها :"اعتقلت الحكومة اللبنانية، مذيعة لبنانية تعمل لدى قناة العربية المملوكة للدولة السعودية واستجوبتها، بسبب مقابلتها مع المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي باللغة العربية، العقيد أفيخاي أدرعي ، قبل أكثر من عام"

وتابع التقرير :"ليال الإختيار، صحافية لبنانية تعيش في دبي، اعتقلت بعد وصولها إلى بيروت بتهمة انتهاك قانون البلاد الخاص بمقاطعة إسرائيل. أجرت مقابلة مع العقيد أفيخاي أدرعي في تشرين الأول (أكتوبر) 2023 بعد الغزو البري الإسرائيلي لقطاع غزة، وبعد بث المقابلة، أصدر المدعي العام العسكري اللبناني مذكرة اعتقال بحقها، بعد أن اتهمتها مجموعة منفصلة من الصحافيين في البلاد بـ "التواصل مع مسؤولين أعداء".

وكشف التقرير عن أن ليال الإختيار كتبت على تويتر أن أشخاصاً "مرتبطين بحزب الله، تحت أسماء مستعارة" تقدموا بشكوى ضدها بعد المقابلة، وأضافت :"إن هذه الخطوة هي اضطهاد سياسي صارخ على غرار القمع القضائي، ولا علاقة لها بالحق والحقيقة والعدالة، إن من يقف وراء ذلك يلحقون بأنفسهم العار الأخلاقي والوطني والإنساني، فهم الذين نهبوا الدولة وأفلسوا الشعب وتنازلوا عن سيادة الوطن وثرواته، وها هم يغطون جرائمهم بتلفيقات لقمع الحريات، أنا لست خائفة لأنني لبنانية من الآن إلى يوم القيامة، وعربية من الآن إلى آخر نفس في حياتي، لن تمسوا حريتي ولا كرامتي ولا قناعاتي مهما فعلتم".

الصحفي المحترم يحترم ضيوفه

وقالت أيضاً:" أجريت المقابلة بكل احترام، وطرحت كل الأسئلة اللازمة، وأنهيت المقابلة. هذا كل شيء، لا أكثر. لم أشيد به، لكنني لم أهينه أيضًا، الصحفي المحترم يحترم ضيفه، مهما كان، حتى لو كان من المعارضة".

وأيدت العربية في بيان لها في تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، ما تعرضت له ليال الاختيار، قائلة: "إن ما تتعرض له زميلتنا ليال الاختيار اليوم يشكل هجوماً على الصحافة وقيمها، وعلى الممارسات الإعلامية المهنية، والتغطية الإخبارية المتوازنة، ومحاولة ترهيب الصحفيين لمنعهم من إجراء المقابلات المهنية والتغطية الإخبارية المتوازنة".

وبحسب صحيفة "نداء الوطن" اللبنانية، فإن قناة العربية طلبت من الإختيار إجراء المقابلة، وأكدت خلال التحقيق معها أنها لا تستطيع رفض التكليف.

وبعد المقابلة، أصدر الحزب الديمقراطي الاجتماعي اللبناني ـ أو الكتائب ـ بياناً عبر قسمه الإعلامي أدان فيه "الحملة الإلكترونية التي يشنها حزب الله لتقويض حياة الصحافيين الأحرار واللبنانيين الذين يرفضون جر بلادهم إلى الحرب"، كما جاءت العديد من الدعوات لاعتقال الإختيار من حزب الله وأنصاره.

إطلاق سراح الإختيار

وكتبت ألختيار على صفحتها الشخصية بموقع "إكس" بعد إطلاق سراحها: "كفى استهتاراً واعتداءً على الناس وكرامتهم، الإسرائيليون على الحدود، وليس في جميرا أو الدورة أو الدكوانة".

لقاء الرئيس عون

وعقب الإفراج عنها بكفالة مالية زارت الإعلامية ليال الإختيار رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، وبعد اللقاء نشرت صورة جمعتها به عبر إنستغرام وتوجّهت بالشكر له، حيثُ كتبت: "فخامة الوطن.. شكرًا".