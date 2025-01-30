إيلاف من لندن: قال علماء إنهم يراقبون كويكبًا بحجم ملعب كرة قدم قد يصطدم بالأرض في المستقبل القريب.

ويبلغ حجم الكويكب المسمى (2024 YR4) 100 مترًا في 40 مترًا. وتتعرض الأرض لضربة مباشرة من كويكب بهذا الحجم مرة واحدة فقط كل بضعة آلاف من السنين.

وكشفت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) أنها تراقب عن كثب كويكبًا بحجم ملعب كرة قدم قد يصطدم بالأرض في غضون ما يزيد قليلاً عن سبع سنوات.

وفقًا للوكالة، يُقدر أن الكويكب المسمى 2024 YR4 لديه فرصة واحدة من 83 لضربة مباشرة، مما يتسبب في "أضرار جسيمة لمنطقة محلية".

وتقع الصخرة الفضائية، التي يبلغ حجمها 100 متر في 40 مترًا، حاليًا على مسافة حوالي 27 مليون ميل وتتحرك بعيدًا عن الكوكب. لكن مسارها سيعبر مدار الأرض في 22 ديسمبر 2032.

وعلى الأرجح سيكون هناك تصادم قريب، حيث يمر الكويكب على بعد بضعة آلاف من الأميال.

وستناقش مجموعة التخطيط لبعثات الفضاء الاستشارية، التي ترأسها وكالة الفضاء الأوروبية، أحدث الملاحظات التي تم رصدها للكويكب في اجتماع في فيينا الأسبوع المقبل.

وقالت الوكالة في بيان لها إنه إذا تأكد خطر الاصطدام، فإنها ستقدم توصيات رسمية للأمم المتحدة وقد يبدأ العمل على خيارات "الاستجابة القائمة على المركبات الفضائية للخطر المحتمل".

وقال الدكتور سيمون باربر، عالم الفضاء في الجامعة المفتوحة، لشبكة (سكاي نيوز) البريطانية: "لا ينبغي لنا أن نشعر بالقلق الشديد - على الأقل ليس الآن. هذا لأن أنظمة الكشف المبكر لدينا تبالغ في تقدير احتمالية الاصطدام بالأرض".

وقال: "في المراحل المبكرة، لا يمكننا تحديد مساره بدقة شديدة، وبالتالي فإن احتمال الاصطدام يجب أن يأخذ في الاعتبار هذا الغموض".

وأضاف: "من المرجح أنه مع تحسن تقنياتنا للكشف عن الأجسام المرتبطة بالأرض، قد نشهد عددًا متزايدًا من التنبيهات مثل هذا".

وأكد باربر إنه "من المهم أن نجد التوازن الصحيح بين التعامل مع التهديد بجدية، ولكن ليس المبالغة في رد الفعل في هذه المراحل المبكرة من الاكتشاف عندما لا يزال المسار غير محدد جيدًا."

حماية كوكبنا الأم

يذكر أنه قبل أكثر من عامين بقليل، حطمت وكالة ناسا مركبة فضائية على الكويكب ديمورفوس الذي يبلغ عرضه 160 مترًا ونجحت في تغيير مداره.

وفي ذلك الوقت، قال مدير وكالة ناسا بيل نيلسون: "نحن جميعًا مسؤولون عن حماية كوكبنا الأم. بعد كل شيء، إنه الكوكب الوحيد الذي لدينا."

يشار إلى أنه تم رصد الكويكب القريب من الأرض 2024 YR4 لأول مرة بواسطة تلسكوب في تشيلي. منذ بداية شهر يناير، كان علماء الفلك يتتبعون الكويكب لقياس حجمه وحركته.

من المتوقع أن يتلاشى الكويكب عن الأنظار في غضون الأشهر القليلة المقبلة مع ابتعاده عن الأرض. سيتم تدريب تلسكوبات قوية بشكل متزايد على الصخرة لجمع أكبر قدر ممكن من البيانات حول مسارها.

وبمجرد اختفائه، لن يعود إلى الظهور حتى عام 2028.

يذكر أن الأرض تتعرض لضربة مباشرة من كويكب بهذا الحجم مرة واحدة فقط كل بضعة آلاف من السنين.

وفي عام 1908، انفجر كويكب أصغر قليلاً - يُعتقد أن قطره 60 مترًا - فوق سيبيريا. وأدى إلى تدمير 80 مليون شجرة على مساحة 830 ميلًا مربعًا.