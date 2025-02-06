إيلاف من واشنطن: في حادث جديد يضاف إلى سلسلة الحوادث الجوية التي هزت الولايات المتحدة خلال عام 2025، أعلنت سلطات مطار سياتل تاكوما الدولي عن وقوع اصطدام بين طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية وأخرى أميركية تابعة لشركة دلتا، في حادث أثار تساؤلات متزايدة حول إجراءات السلامة في المطارات الأميركية.

وفقًا للسلطات، وقع الحادث عندما اصطدمت الطائرة اليابانية بذيل طائرة دلتا المتوقفة أثناء هبوطها على المدرج، مما استدعى استجابة فورية من فرق الطوارئ في الساعة 10:17 صباحًا. وعلى الرغم من الأضرار، لم يتم تسجيل أي إصابات بين الركاب أو طاقم الطائرتين، حيث تم إجلاؤهم بسلام من قبل فرق الإنقاذ.

وأكدت المتحدثة باسم شركة دلتا، سامانثا مور فاكتو، أن طائرتها، من طراز بوينغ 737، كانت متوقفة بانتظار إزالة الجليد عندما لامس جناح الطائرة اليابانية ذيلها. وأوضحت أن الرحلة، التي كان على متنها 142 راكبًا، كانت متجهة إلى بويرتو فالارتا في المكسيك، مشيرة إلى أنه تم نقل الركاب إلى طائرة بديلة لمتابعة رحلتهم.

ردود الفعل

حتى اللحظة، لم تصدر الخطوط الجوية اليابانية أي تعليق رسمي حول الحادث، بينما أكدت إدارة الطيران الفيدرالية أن الطائرة اليابانية، التي تحمل رقم الرحلة 68، كانت قد هبطت بعد رحلة استغرقت أكثر من 8 ساعات من طوكيو.

وكشفت الإدارة أن الاصطدام وقع في منطقة غير خاضعة لرقابة برج المراقبة الجوية، وهو ما يثير تساؤلات حول البروتوكولات المتبعة لضمان سلامة الطائرات على المدرج. وبسبب الحادث، تم إيقاف بعض الرحلات مؤقتًا في مطار سياتل لإجراء تحقيق شامل في ملابساته.

وبحسب بيان صادر عن إدارة المطار، استجابت فرق الشرطة والإطفاء للحادث فور وقوعه، حيث عملت على إجلاء الركاب ونقلهم إلى مبنى المطار بالتنسيق مع الشركتين المشغلتين للطائرتين. وأكدت السلطات أن الحادث لم يؤثر بشكل كبير على العمليات التشغيلية للمطار، رغم توقف بعض الرحلات مؤقتًا.

شهادات الركاب

جاكي باتون، راكبة من فانكوفر كانت تجلس بجوار النافذة على متن طائرة دلتا، وصفت لحظة الاصطدام بقولها: "شعرنا باهتزاز عنيف وسمعنا صوت تحطم قوي"، مشيرة إلى أن الركاب أدركوا فورًا أن شيئًا غير طبيعي قد حدث.

وأضافت: "كان واضحًا على الفور أن هناك خطأً ما"، مؤكدة أن قائد الطائرة أبلغ الركاب لاحقًا بوقوع الحادث. وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها باتون على وسائل التواصل الاجتماعي لحظات الذهول بين الركاب وهم يشاهدون جناح الطائرة اليابانية وقد اخترق ذيل طائرة دلتا.

سلامة الطيران

يأتي هذا الحادث في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن سلامة الطيران في الولايات المتحدة، خاصة بعد سلسلة من الحوادث الجوية المأساوية التي وقعت خلال الأسابيع الأخيرة.

ففي الأسبوع الماضي، اصطدمت طائرة ركاب تابعة لـ"أميركان إيرلاينز" بمروحية تابعة للجيش الأميركي في الجو، مما أدى إلى سقوط الطائرتين في نهر بوتوماك بواشنطن، وأسفر الحادث عن مصرع 67 شخصًا.

ولم يكن هذا الحادث الوحيد، فقبل أيام قليلة، تحطمت طائرة طبية صغيرة كانت تقل ستة أشخاص بالقرب من مركز تجاري في شمال شرق فيلادلفيا، مما أسفر عن مصرع جميع من كانوا على متنها، إضافة إلى شخص كان على الأرض.

وفي حادث آخر وقع يوم الأحد الماضي، تم إجلاء ركاب رحلة تابعة ليونايتد إيرلاينز كانت متجهة من هيوستن إلى نيويورك بعد اندلاع النيران في أحد محركات الطائرة، ما استدعى الهبوط الاضطراري وإخلاء الركاب بسرعة.

وبالنسبة للراكبة جاكي باتون، التي تعاني من الخوف من الطيران، فإن الحوادث الأخيرة زادت من قلقها الشديد، خاصة بعد التصادم الدامي فوق نهر بوتوماك. وقالت لصحيفة "نيويورك تايمز": "رغم أن الحادث في سياتل لم يكن مدمرًا بنفس القدر، إلا أنه كان صادمًا للغاية، ومثيرًا للدهشة أن الطائرات يمكن أن تقترب من بعضها إلى هذا الحد".

ومع تزايد عدد الحوادث الجوية في الأشهر الأخيرة، يتساءل المسافرون والخبراء عن مدى جاهزية المطارات وشركات الطيران لضمان أعلى معايير السلامة الجوية، خاصة في ظل تصاعد أعداد الرحلات الجوية والتحديات التشغيلية التي تواجه قطاع الطيران.

وفيما تستمر التحقيقات لمعرفة أسباب اصطدام الطائرتين في مطار سياتل، يبقى السؤال الأهم: هل أصبحت معايير السلامة الجوية في المطارات الأميركية بحاجة إلى مراجعة شاملة؟

📌 وصف SEO: اصطدام جديد بين طائرتين دوليتين في مطار سياتل يثير المخاوف بشأن سلامة الطيران في الولايات المتحدة، وسط سلسلة من الحوادث الجوية المتتالية خلال عام 2025.