إيلاف من روما: لقي رجل الأعمال الإيطالي لورينزو روفانياتي مصرعه بعدما ارتطمت مروحيته بقصره التاريخي في شمال إيطاليا، مساء الأربعاء. الحادث، الذي أودى أيضًا بحياة الطيارين اللذين كانا برفقته، وقع عند الساعة 7:20 مساءً في كاستيلو دي كاستلغويلفو، وهو قصر مملوك لعائلة روفانياتي، في حادث صادم يحمل مفارقة مأساوية لرجل أعمال عاش مجده في هذا المكان، لكنه كان أيضًا المكان الأخير الذي لفظ فيه أنفاسه.



تحطم مفاجئ فوق القصر

كانت المروحية، وهي من طراز AgustaWestland A109، تحلق باتجاه القصر بعد رحلة قصيرة من ميلانو، حينما فقدت السيطرة وتحطمت فوق المبنى، ما أدى إلى اشتعال النيران في أجزاء منها. تقارير محلية تشير إلى أن أحد الطيارين حاول الإقلاع مجددًا قبيل التحطم، مما يثير احتمال وقوع خلل فني مفاجئ أو ارتباك بسبب الظروف الجوية الصعبة، حيث كان الضباب الكثيف يلف المنطقة لساعات قبل الحادث.

مأساة عائلية

روفانياتي، البالغ من العمر 41 عامًا، كان من أبرز الأسماء في قطاع الأغذية في إيطاليا، حيث يدير شركة عائلته المتخصصة في صناعة اللحوم المعالجة، والتي تحقق إيرادات تفوق 310 ملايين يورو سنويًا، وتوظف أكثر من 1000 موظف حول العالم. ترك وراءه زوجة حامل وطفلين، ما جعل الفاجعة أكثر إيلامًا لعائلته.



مفاجآت محتملة

بينما يواصل المحققون تحليل الصندوق الأسود للمروحية، تبقى التساؤلات قائمة حول ما إذا كان الحادث ناتجًا عن خطأ بشري أم عطل تقني. وقد أكدت النيابة العامة في بارما أن جميع الفرضيات مطروحة، في وقتٍ يجري فيه التدقيق في سجلات الصيانة والتواصل الأخير بين الطيارين وبرج المراقبة.

مفارقة الموت

مفارقة غريبة أن تنتهي حياة رجل الأعمال داخل ممتلكاته الخاصة، وعلى متن وسيلة نقل اعتاد استخدامها يوميًا. القصر الذي كان رمزًا لنجاح عائلته تحول إلى مسرح لمأساة لم يكن أحد ليتوقعها، ليُضاف اسمه إلى قائمة رجال الأعمال الذين انتهت رحلاتهم الجوية بكارثة غير متوقعة.