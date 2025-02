تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، معلومات و صوراً عن زج القوات الإسرائيلية بمدرعة (إيتان) في ميدان العمليات، بعد نحو أسبوع من بدء الجيش الإسرائيلي عملية أمنية شمال الضفة الغربية المحتلة.

نعطي في هذا التقرير نظرة شاملة عن هذه المدرعة من بدايات تصنيعها إلى ميزاتها واستخداماتها المتعددة.

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بداية عام 2020، عن تطوير مدرعة إيتان، بالتعاون مع الصناعات العسكرية الإسرائيلية (IMI) وشركة رفائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة، بالتعاون مع الولايات المتحدة.

ورغم كل الأذرع والشركات العسكرية في عملية التطوير إلا أن الأمر لا يبدو سهلاً، فقد أخذت دراسات التطوير جهداً كبيراً ووقتاً ليس بالقليل، وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية آنذاك، "إنها ستبدأ الإنتاج المتسلسل لحاملة جنود مدرعة متطورة جديدة بعد سنوات من التطوير".

لعل اسم إيثان أو إيتان مشهور بين الأسماء التي لها جذور دينية يهودية، ويعني الاسم، القوة أو الثبات أو طول العمر، وهو مشتق من الكتاب المقدس، وقد ذُكر فيها كاسم شخصية توراتية تتصف بالحكمة الكبيرة، عاش في زمن الملكين داود وسليمان، حتى أن الملك داود كتب له قصيدة، وفق الرواية اليهودية والمسيحية.

وقد تتساءل وأنت تقرأ القصة أن هناك اختلافاً بين الاسمين "إيثان" و"إيتان"، ونوضح هنا أن لفظ "إيثان" أكثر شيوعاً في الثقافات الناطقة بالإنجليزية، بينما "إيتان" أكثر شيوعاً في إسرائيل وبين اليهود في العالم، وفق قاموسي بريتانيكا وإكسفورد وموقع (خلفية الاسم Behind the Name).

ولا يعرف إذا ما كان اسم المدرعة مرتبط برواية دينية أم لا، إذ يعني الاسم في العبرية الحديثة، العنيد أو الصارم.

حمل هذا الاسم قائد الأركان الإسرائيلي السابق، رفائيل إيتان، الذي شارك في حرب 1948، وأصيب في معركة خلال الحرب. قاد إيتان سرية مظليين في الوحدة 101 وحصل على ميدالية الشجاعة بعد إصابته في سوريا عام 1955. وفي حرب 1967 أصيب أثناء القتال في غزة.

وكان قائد القوات في الجولان خلال حرب 1973، ثم عُيّن رئيساً للأركان عام 1978. أشرف على انسحاب سيناء، وكان رئيس الأركان خلال قصف إسرائيل لمفاعل تموز العراقي عام 1981. وقاد الجيش الإسرائيلي في اجتياح لبنان 1982.

وارتبط اسم إيتان برواية خيالية غير مؤكدة رسمياً، تُروى عند الحديث عن غارة مطار بيروت عام 1968، حيث يُقال إنه قد دخل في وقت ما أثناء الغارة إلى مبنى المطار، ووجده في حالة من الفوضى مع عدم وجود حراس أمن، فسار إلى مقهى وطلب قهوة ودفع ثمنها بالعملة الإسرائيلية قبل مغادرته؛ وربما جاءت هذه القصة لارتباط الاسم بمعاني العناد أو الصرامة، لكنها تبقى في إطار الروايات غير المثبتة.

لماذا طُورت إيتان وما علاقة حروب غزة؟

تصف وزارة الدفاع الإسرائيلية مُدرعة إيتان، بأنها مركبة خفيفة الوزن ذات ثماني عجلات تجمع بين تقنيات دبابة ميركافا وناقلة الجنود المدرعة نمر، ولكن بسعر أرخص.

وأبرز ما يميز إيتان أنها مدرعة مدولبة، أي أنها ذات عجلات وليست مجنزرة، وتتميز بقدرتها على الجمع بين الحماية المتقدمة والقدرة على الحركة السريعة.

يبلغ وزنها حوالي 35 طناً، وهي أخف من ناقلة الجنود المجنزرة نمر، التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي واُشتهرت في حرب غزة. وتصل سرعة إيتان القصوى إلى 90 كيلومتراً في الساعة، مما يمنحها قدرة عالية على المناورة.

Getty Images صورة تم التقاطها في 2017 تظهر ناقلة جنود مدرعة من طراز M113

تم بناء مدرعة إيتان وفق صحيفة إسرائيل هيوم، "استجابة للدروس المستفادة من حرب غزة عام "2014، وبدأت العمل بدلاً من ناقلات الجنود المدرعة المجنزرة بالكامل من طراز م-133 الأمريكية الصنع.

نعم قد حان الوقت لنتعرف على قدرات وتسليح هذه المدرعة.

"مليون قطعة لإنتاج مدرعة واحدة"

يقول الجنرال جاي باجلين، رئيس إدارة المركبات المدرعة السابق، بوزارة الدفاع الإسرائيلية، إن "إيتان ستوفر للجنود المقاتلين القدرة على التحرك السريع وتمكنهم من التكيف مع جميع سيناريوهات القتال ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، ستكون إيتان أفضل مركبة مدرعة في العالم، مجهزة بقدرات قتالية متقدمة".

تتطلب كل ناقلة جنود مدرعة إنتاج ما يقرب من مليون قطعة، بما في ذلك أكثر من 20 طناً من الفولاذ، و30 كيلومتراً من أسلاك اللحام، و6 كيلومترات من كابلات الطاقة والاتصالات، وحوالي 70 لتراً من الطلاء، وفق المواصفات التي جاءت في تقرير صحيفة إسرائيل هيوم.

وتستوعب إيتان طاقماً مكوناً من 3 أفراد بالإضافة إلى 9 جنود، ليصل إجمالي السعة إلى 12 فرداً. يمكن تجهيزها بمدفع عيار 30-40 ملم، بالإضافة إلى منصة لإطلاق صواريخ "سبايك" المضادة للدروع.

كما أنها مزودة بنظام الحماية النشط "القبضة الحديدية" (Iron Fist) لتعزيز قدرتها الدفاعية ضد التهديدات المختلفة.

لم تُنشر الأبعاد الدقيقة للمدرعة إيتان بشكل رسمي، ولكن تصميمها ذي الثماني عجلات يشير إلى حجم كبير يتناسب مع قدرتها على نقل الجنود والمعدات.

وقدر مراقبون في تعليقهم على مدرعة إيتان، بأن طولها يبلغ ثمانية أمتار وعرضها وارتفاعها ثلاثة أمتار، وهي مزودة بكاميرات محيطية للرؤية الليلية والنهارية، كما تتميز بقدرات حساب ومعالجة أمامية باستخدام تكنولوجيا محوسبة، فضلاً عن شاشات تعمل باللمس ومعالجات لتشغيل أنظمة مختلفة على متنها.

كما لم يتم الإعلان رسمياً عن تكلفة المدرعة إيتان، ولكن تقديرات المواقع المعنية بالشؤون العسكرية تشير إلى أن سعر الوحدة قد يكون مرتفعاً نظراً للتكنولوجيا المتقدمة المستخدمة في تصميمها وتسليحها.

في مايو/أيار عام 2023، بدأ الجيش الإسرائيلي في استخدام إيتان، حيث تم تسليمها إلى لواء "ناحال" في الجيش الإسرائيلي، وتشير بعض الصور أنها اُستخدمت في حرب غزة الأخيرة، ومن المتوقع أن يتم توزيعها على وحدات أخرى في المستقبل لتعزيز قدرات النقل والحماية للقوات البرية.