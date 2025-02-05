عندما بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحديث قبل عشرة أيام عن غزة باعتبارها مكانا مدمرا، داعياً إلى "تطهير كل هذا المكان برمته"، لم يكن من الواضح إلى أي مدى كانت هذه التصريحات مرتجلة.

لكن في الفترة التي سبقت زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفي تعليقاته في المكتب البيضاوي قبل الاجتماع، وفي المؤتمر الصحفي نفسه، أصبح من الواضح أنه جاد للغاية بشأن مقترحاته.

إنها تُعد الانقلاب الأكثر تطرفا في الموقف الأمريكي الراسخ تجاه إسرائيل والفلسطينيين في التاريخ الحديث للصراع، وسوف يُنظر إليها باعتبارها تحد للقانون الدولي.

وبالإضافة إلى كيفية استيعاب الناس العاديين في غزة لهذا الإعلان، فإنه قد يكون له أيضا تأثير كبير على عملية وقف إطلاق النار المرحلي وإطلاق سراح الرهائن، في مرحلة حرجة كهذه.

يصور ترامب وإدارته دعوته إلى "إعادة توطين" جميع الفلسطينيين بشكل دائم خارج غزة باعتبارها لفتة إنسانية، قائلين إنه لا يوجد بديل لهم لأن غزة "موقع مهدم".

وبموجب القانون الدولي، فإن محاولات نقل السكان قسرا وبالقوة محظورة تماما، وسوف يرى الفلسطينيون، وكذلك الدول العربية، هذا على أنه ليس أقل من اقتراح واضح يهدف إلى طردهم والتطهير العرقي للفلسطينيين من أرضهم.

ولهذا السبب رفض القادة العرب بالفعل بشكل قاطع أفكاره، التي قدمها بتواتر متزايد على مدى الأيام العشرة الماضية، عندما اقترح أن مصر والأردن يمكنهما "استقبال" الفلسطينيين المقيمين في غزة.

وفي بيان يوم السبت الماضي، قالت مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والسلطة الفلسطينية وجامعة الدول العربية إن مثل هذه الخطوة من شأنها أن "تهدد استقرار المنطقة، وتخاطر بتوسيع الصراع، وتقوض آفاق السلام والتعايش بين شعوبها".

ولطالما كانت رغبة اليمين المتطرف في إسرائيل طرد الفلسطينيين من الأراضي المحتلة وتوسيع المستوطنات اليهودية مكانها.

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ومنذ هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على إسرائيل، طالبت هذه الجماعات - التي كان قادتها جزءا من ائتلاف نتنياهو الحاكم - باستمرار الحرب ضد حماس إلى أجل غير مسمى، وتعهدوا في النهاية بإعادة إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة.

كما واصلوا دعواتهم تلك وعارضوا وقف إطلاق النار الحالي واتفاق إطلاق سراح الرهائن.

وفي مؤتمره الصحفي في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، ذهب ترامب إلى أبعد من دعواته المتزايدة مؤخرا لـ "نقل" فلسطينيي غزة إلى مصر والأردن، قائلا إن الولايات المتحدة ستستولي بعد ذلك على المنطقة وتعيد بناءها.

وعندما سُئل عما إذا كان سيُسمح للفلسطينيين بالعودة، قال إن "شعوب العالم" ستعيش هناك، مؤكدا أنها ستكون "مكانا دوليا لا يصدق"، قبل أن يضيف "للفلسطينيين أيضا".

ولخص مبعوثه إلى الشرق الأوسط ،ستيف ويتكوف، الأمر في وقت سابق اليوم، قائلا عن ترامب: "هذا الرجل يعرف العقارات".

وقال ترامب أيضا إن غزة ستكون "ريفييرا الشرق الأوسط".

وعندما سُئل عما إذا كانت القوات الأمريكية ستشارك في الاستيلاء على غزة، قال ترامب "سنفعل ما هو ضروري".

وتشكل مقترحات ترامب التحول الأكثر تطرفا في موقف الولايات المتحدة بشأن المنطقة منذ إنشاء دولة إسرائيل عام 1948 وحرب عام 1967، التي شهدت بداية الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي بما في ذلك قطاع غزة.

وقد كانت غزة بالفعل موطنا للفلسطينيين الذين فروا أو أجبروا على ترك منازلهم في الحروب التي أدت إلى إنشاء إسرائيل.

كما أنهم وأحفادهم يشكلون الغالبية العظمى من سكان غزة حتى يومنا هذا.

إن مقترحات ترامب، إذا نُفذت، ستشمل إجبار هؤلاء السكان، الذين يزيد عددهم الآن عن مليوني شخص، على الانتقال إلى أماكن أخرى في العالم العربي أو حتى خارجه، كما يقول ترامب، "لإعادة التوطين بشكل دائم".

كما أن من شأنها أن تمحو إمكانية تنفيذ مقترح حل الدولتين في المستقبل بأي شكل من الأشكال وسوف يرفضها الفلسطينيون والعالم العربي بشكل قاطع باعتبارها خطة طرد.

في المقابل سوف يؤيد الكثيرون من القاعدة السياسية لنتنياهو وحركة المستوطنين القومية المتطرفة في إسرائيل كلمات الرئيس ترامب، وينظرون إليها باعتبارها وسيلة، على حد تعبير نتنياهو، لوقف "تهديد غزة لإسرائيل".

وبالنسبة للفلسطينيين في غزة، فإن هذا من شأنه أن يرقى إلى العقاب الجماعي.