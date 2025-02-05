إيلاف من بيروت: تلقى الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، الأربعاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتهنئته بتولي رئاسة سوريا وتحرير البلاد من نظام بشار الأسد.

ماكرون أبدى دعمه للمرحلة الانتقالية بحسب بيان للرئاسة السورية، كما أكد على مساعي باريس لرفع العقوبات عن سوريا، وبحث الشرع وماكرون التحديات الأمنية في سوريا وضرورة العمل بشكل مشترك لحفظ الأمن والاستقرار، بحسب البيان.

وحسب البيان فقد تلقى الشرع دعوة من ماكرون لزيارة فرنسا خلال الأسابيع المقبلة.وفي وقت سابق الأربعاء قالت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية إنها أبرمت "عقدا جديدا" مع شركة سي.إم.إيه سي.جي.إم الفرنسية من أجل تشغيل ميناء اللاذقية.

وذكرت الهيئة في بيان أنه تم الاتفاق على تصفية الذمم السابقة المترتبة على الطرفين خلال العقد الماضي وإبرام عقد جديد لتشغيل المحطة وفق شروط وآليات جديدة.

الدول التي تعترف بالشرع وأرسلت له التهنئة

تلقى الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع التهاني من قادة دول عربية وأجنبية على تنصيبه رسميا رئيسا للمرحلة الانتقالية في الجمهورية العربية السورية.

السعودية

أرسل الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة للشرع، باركا فيها توليه الرئاسة، متمنين للشعب السوري التوفيق والنجاح في صناعة مستقبل أفضل.

الإمارات

بعث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، ونائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ منصور بن زايد، برقية تهنئة إلى الشرع، بمناسبة توليه رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية.

قطر

بارك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للرئيس السوري أحمد الشرع بتوليه قيادة الدولة السورية الجديدة.

الكويت

عبر أمير دولة الكويت الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح في برقية تهنئة إلى الشرع عن خالص تهانيه، مؤكدا على التطلع الدائم لتعزيز أواصر العلاقات بين البلدين.

البحرين

أعرب ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في برقية عن خالص تهانيه وتمنياته للشرع بالتوفيق والنجاح في هذه المرحلة، متمنيا للجمهورية العربية السورية وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار.

سلطنة عمان

بعث سلطان عمان هيثم بن طارق، يبعث برقية تهنئة للشرع بعد توليه الرئاسة.

مصر

هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أحمد الشرع بمناسبة توليه منصب رئاسة الجمهورية العربية السورية، متمنيًا له التوفيق في تحقيق تطلعات الشعب السوري نحو مزيد من التقدم والازدهار.

الأردن

هنأ ملك الأردن عبد الله الثاني بن حسين في برقية، أحمد الشرع بتولي رئاسة سوريا.

المغرب

بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الشرع بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، مؤكدا على أن موقف المغرب كان ولا يزال يتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري.

السودان

هنأ رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان الشرع بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية، معربا عن تمنياته له بالنجاح في تحقيق تطلعات الشعب السوري نحو مزيد من التقدم والازدهار.

فلسطين

تلقى الشرع رسالة تهنئة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بارك فيها له على توليه رئاسة الجمهورية، مؤكدا على تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين.

اليمن

أرسل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي برقية تهنئة إلى الشرع، متمنيا فيها له التوفيق والسداد في مهامه الرئاسية، وللشعب السوري الاستقرار والسلام والتنمية.

الصومال

هنّأ الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أحمد الشرع، بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية.

تركيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في برقية تهنئة للشرع، على وقوف بلاده إلى جانب الشعب السوري والارتقاء بالعلاقات الثنائية واللقاء في أقرب وقت.

باكستان

هنأ محمد شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني، أحمد الشرع بتنصيبه رئيسا للجمهورية العربية السورية للمرحلة الانتقالية

فرنسا

هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر اتصال هاتفي، أحمد الشرع بـ"توليه منصب الرئاسة وتحرير البلاد بمساعي سورية من نظام الأسد"، مبديا "دعمه الكامل للمرحلة الانتقالية في سوريا".

كما أكد على "مساعي بلاده لرفع العقوبات عن سوريا وفسح المجال للنمو والتعافي"

تجدر الإشارة إلى أن إدارة العمليات العسكرية في سوريا قامت بتعيين قائدها أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية. كما فوضته بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم ودخوله حيز التنفيذ.